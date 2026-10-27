İsviçre Federal Ulusal Ekonomik Tedarik Ofisi, ciddi bir akaryakıt sıkıntısı yaşanması halinde otoyollarda hız sınırının 80 km/s'ye düşürülmesini önerdi. Federal yönetime sunulan teklif henüz kesinleşmedi; karar ancak yakıt kıtlığının kritik seviyeye ulaşması durumunda alınabilecek.

İsviçre'de olası bir akaryakıt krizine karşı yeni önlemler gündeme geldi. İsviçre Federal Ulusal Ekonomik Tedarik Ofisi (BWL), ciddi bir yakıt tedarik sıkıntısı yaşanması durumunda otoyollardaki hız sınırının 80 km/s'ye düşürülmesini öngören teklifi federal yönetime sundu. Düzenlemenin henüz kesinleşmediği, kararın ancak yakıt kıtlığının kritik seviyeye ulaşması halinde alınabileceği bildirildi.

AKARYAKIT TASARRUFU İÇİN HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLECEK

BWL tarafından hazırlanan teklifin, olası bir akaryakıt krizinde tüketimi azaltmayı ve stratejik yakıt rezervlerinin daha verimli kullanılmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Teklifin hayata geçirilmesi halinde otoyollardaki hız sınırının 80 km/s'ye indirilmesi gündeme gelecek. Böylece yakıt tüketiminin azaltılması ve tedarik sıkıntısının etkilerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Ancak uygulamanın yürürlüğe girmesi için Federal Konsey'in karar alması gerekiyor. Hız sınırının düşürülmesi şu aşamada kesinleşmiş bir karar değil, olası bir kriz durumunda devreye alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

45 MİLYON LİTRE DİZEL YAKIT REZERVİ SERBEST BIRAKILDI

İsviçre'deki akaryakıt arzında yaşanan baskının arkasında lojistik sorunlar, olumsuz hava koşulları ve üretim kaynaklı aksaklıklar bulunuyor.

Blick gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar yakıt teslimatlarında gecikmelere yol açtı. Bunun üzerine federal hükümet, 23 Ekim 2026'da toplam stokların yaklaşık yüzde 4'üne karşılık gelen 45 milyon litre dizel yakıtın serbest bırakılmasına onay verdi.

ÜLKENİN TEK PETROL RAFİNERİSİNDE ÜRETİM DURDU

Tedarik sıkıntısını artıran gelişmelerden biri de Neuchâtel kantonundaki Cressier rafinerisinde yaşandı. Ülkenin tek petrol rafinerisinde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle eylül ayında üretimin iki hafta boyunca durduğu belirtildi.

Üretimde yaşanan kesinti, ulusal rezervlerden ek yakıt çekilmesini zorunlu kıldı. Bunun yanı sıra dalgalanan ham petrol fiyatları ve Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle artan taşımacılık maliyetleri de tedarik üzerindeki baskıyı artırdı.

80 KM/S HIZ SINIRI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Otoyollarda hız sınırının 80 km/s'ye düşürülmesine ilişkin henüz kesin bir uygulama takvimi açıklanmadı. Uzmanlar tarafından önlemin sağlayacağı olası yakıt tasarrufuna ilişkin ayrıntılı veriler de paylaşılmadı.

Federal yönetimin, akaryakıt tedarikindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve krizin boyutuna göre yeni önlemleri değerlendirebileceği bildirildi. Hız sınırının düşürülmesi ise ancak yakıt arzındaki sıkıntının kritik seviyeye ulaşması ve gerekli kararın alınması halinde uygulanabilecek.