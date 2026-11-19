Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) zamanında ödeme yapılmasına rağmen dosyaların icraya kadar ilerlediği yönündeki şikayetler, Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki toplantıda ele alındı. Otoyol işletmecilerinin ödemeleri anlık görebileceği bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

AA- Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) ihlalli geçişler sonrasında ortaya çıkan yüksek ceza tutarları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetler üzerine harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) yapılan toplantıda, ödeme sistemindeki aksaklıkların giderilmesi ve yeni bir entegrasyon sisteminin kurulması kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile otoyol işletmecisi şirketlerin katıldığı toplantıda, HGS üzerinden yapılan ödemelerin sisteme geç yansıması nedeniyle yaşanan sorunlar ele alındı.

Son dönemde basında ve sosyal medyada, ihlalli geçiş yapan bazı sürücülerin ödemelerini gerçekleştirmelerine rağmen haklarında icra süreci başlatıldığına ilişkin şikayetler gündeme gelmişti.

HGS ÖDEMELERİ ANLIK OLARAK SİSTEME YANSIYACAK

Toplantıda, otoyol işletmecileri ile ödeme sistemleri arasındaki entegrasyon eksiklikleri değerlendirildi. Zamanında ödeme yapılmasına rağmen işlemlerin işletmeci şirketlerin sistemlerinde görünmemesi, yaşanan mağduriyetlerin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Sorunun çözümü için entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kurulması planlanan yeni sistem sayesinde ihlalli geçişlere ilişkin ödemelerin işletmeci şirketlerin ilgili birimlerine anlık olarak iletilmesi hedefleniyor.

Böylece ödeme yaptığı halde borçlu görünen sürücülerin yaşadığı sorunların önüne geçilmesi ve ihlalli geçişler nedeniyle dosyaların avukatlara ve icra süreçlerine taşınmasının engellenmesi amaçlanıyor.

HGS SORGULAMA SİSTEMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

HGS şikayetlerindeki artışın nedenlerinden biri de plaka sorgulama sisteminde yapılan değişiklik oldu.

Daha önce kullanıcılar, sorgulama ekranına herhangi bir aracın plakasını girerek o aracın hangi gişeden, hangi tarih ve saatte geçiş yaptığını ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyordu.

Ancak bir sürücünün Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı başvurunun ardından uygulamada değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle plaka üzerinden herkese açık sorgulama uygulaması kaldırıldı. Araçların geçiş bilgilerine artık yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden erişebilmesi sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorgulama sistemindeki bu değişikliğin ardından vatandaşların alışık oldukları uygulamayı kullanamaması nedeniyle şikayetlerin arttığını belirtti.

Uraloğlu ayrıca sürücülere, HGS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını güncel tutmaları yönünde uyarıda bulundu.

HGS'DE İHLALLİ GEÇİŞ CEZASI NASIL UYGULANIYOR?

Bakan Uraloğlu, HGS'de ihlalli geçiş sonrasında uygulanan ceza sürecine ilişkin de bilgi verdi.

HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da araç plakalarının okunamaması nedeniyle zaman zaman hatalı işlemlerin yaşanabildiğini belirten Uraloğlu, sistemde yapay zekadan da yararlanıldığını ve hatalı işlemlerin geriye dönük olarak iptal edilebildiğini ifade etti.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre ihlalli geçişlerde ödeme süreci şu şekilde işliyor:

-İlk 15 gün: Sürücüler, geçiş ücretini veya eksik bakiyeyi tamamlayarak ödeme yaptıklarında herhangi bir ceza ödemiyor.

-15'inci günden 45'inci güne kadar: Ödeme yapılması halinde geçiş ücretine bir kat ceza ekleniyor.

-46'ncı günden itibaren: Sürücüye en az 15 günlük süre tanınarak tebligat gönderiliyor.

-Tebligata rağmen ödeme yapılmazsa: Dosya avukat aracılığıyla takip sürecine taşınabiliyor.