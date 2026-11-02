Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ünlü kozmetik ve kişisel bakım zincirinin "LIFE IN" markalı sekiz farklı yağ ürününde tüketiciyi yanıltıcı ambalaj kullanıldığını tespit etti. Ürünlerde ayçiçek yağı kullanıldığı belirlenirken, söz konusu reklamlar için durdurma cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, alışveriş merkezlerinde de şubeleri bulunan bir kozmetik ve kişisel bakım zincirinin "LIFE IN" markalı yağ ürünlerini incelemeye aldı. Yapılan denetimlerde, farklı bitki ve meyve yağları adıyla satışa sunulan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin ambalaj ve tanıtımlarının tüketicide yanıltıcı bir izlenim oluşturduğunu değerlendiren Kurul, ilgili firmaya reklamları durdurma yaptırımı uyguladı.

SEKİZ FARKLI YAĞ ÜRÜNÜ İNCELEMEYE ALINDI

Bakanlığın denetimine konu olan ürünlerin çay ağacı yağı, lavanta yağı, kekik yağı, nane yağı, okaliptus yağı, portakal yağı, biberiye yağı ve gül yağı adıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan incelemelerde sekiz ürünün tamamının formülünde ayçiçek yağı bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

AMBALAJLAR TÜKETİCİDE YANILTICI ALGI OLUŞTURDU

Bakanlığın teknik değerlendirmesinde, ürünlerin ambalaj tasarımları, görselleri ve isimlendirmelerinin yalnızca belirtilen bitki veya meyve yağından oluştuğu izlenimi oluşturduğu belirtildi.

Ancak ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunmasına rağmen bu bilginin ambalajlarda tüketiciyi yeterince açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirecek biçimde sunulmadığı değerlendirildi. Reklam Kurulu, tanıtımlardaki bu durumun tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığı sonucuna vardı.

FİRMAYA REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı buldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili firmaya reklamları durdurma yaptırımı uygulandı.

BAKANLIKTAN DENETİM MESAJI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Ürün ambalajlarında ve ticari reklamlarda yer alan ifadelerin mevzuata uygunluğu takip edilmeye devam edecek.