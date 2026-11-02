Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, New York'ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinin 25'incisinde sıra dışı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Vücudunu dev ve kanlı bir el şeklinde tasarlanan kostümün içine gizleyen Klum'un hazırlığı aylar sürdü. Modelin kostümü, gecenin en çok konuşulan görünümleri arasında yer aldı.

Heidi Klum, 31 Ekim'de New York'ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinde yine alışılmışın dışında bir tasarımla konukların karşısına çıktı.

Her yıl farklı ve sıra dışı kostümleriyle gündeme gelen Klum, partisinin 25'inci yılına özel olarak dev bir el görünümünü tercih etti. Kanlı ve gerçekçi detaylarla hazırlanan kostümde modelin yüzü, kopmuş bir el izlenimi veren bilek bölümünden göründü. Vücudunun geri kalanı ise dev el tasarımının içine gizlendi.

KOSTÜMÜN HAZIRLIĞI AYLAR ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Kostümün tasarımında Klum'un bacakları elin parmaklarını oluşturacak şekilde konumlandırıldı. Kırmızı ojeler ve yüzüklerle tamamlanan tasarımda, eşi Tom Kaulitz'in adının yer aldığı dövme detayı da kullanıldı.

Kostümün hazırlanması aylar sürerken Klum'un etkinlik öncesinde kostümü giymesi yaklaşık altı saat aldı. Tasarımın gerçekçi görünmesi için özel makyaj ve protez uygulamalarından yararlanıldı.

KIRMIZI HALIDA YARDIMCILARIYLA BOY GÖSTERDİ

Heidi Klum, geceye sarı koruyucu kıyafetler giyen yardımcılarıyla katıldı. Kırmızı halıda ekibiyle birlikte poz veren model, kostümünün dikkat çekici detaylarıyla davetlilerin ilgisini topladı.

Cadılar Bayramı partisine katılan diğer davetliler de farklı karakterleri yansıtan yaratıcı ve sıra dışı kostümler tercih etti. Klum'un partisinin 25'inci yılına özel hazırlattığı dev el kostümü ise gecenin öne çıkan tasarımlarından biri oldu.