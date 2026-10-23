Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın, Hearts karşılaşmasının ardından ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda otomobilin ön tamponunda ve ön bölümünde oluşan hasar görüldü.

Onana, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği Papara Park'taki karşılaşmanın ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Kamerunlu kaleci, Trabzon'un Yomra ilçesi yakınlarında zincirleme kazaya karıştı.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

61 Saat'in haberine göre, Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracı da önündeki otomobile çarptı. Kaza sonrası çekilen görüntülere, aracın ön kısmından kopan bazı parçaların yola savrulduğu da yansıdı.

Kaza sırasında araçta bulunan Onana ve aile üyelerinin yaralanmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor yetkililerinin de olay yerine gelerek Onana'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.