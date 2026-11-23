Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, 2027'nin mart ve nisan aylarında ciddi bir iflas dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu. Riskin yalnız hazır giyimle sınırlı olmadığını savunan Bağcı, sektörün 2026'yı yaklaşık yüzde 10 kayıpla kapatmasını beklediklerini söyledi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, sanayide artan maliyetler ve küresel ekonomik koşullar nedeniyle 2027 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektörde kayıpların devam edeceğini öngören Bağcı, 2027 yılının mart ve nisan aylarında ciddi bir iflas dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg HT yayınında konuşan Bağcı, ekonomik koşullarda iyileşme yaşanmaması halinde sektörlerdeki kayıpların derinleşebileceğini belirterek, “2027 yılında bu kayıpların ciddi şekilde devam edeceğini öngörüyorum. Özellikle maalesef ki bu cümleyi kurmak hoşuma gitmiyor ama Mart ve Nisan aylarında ciddi bir iflas dalgası gelebilir. Bu sadece hazır giyim ve konfeksiyon değil, artık bütün sektörlerin durumu bu şekilde. Umuyorum yanılırım” ifadelerini kullandı.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 2026'YI YÜZDE 10 KAYIPLA KAPATABİLİR

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2026 yılını yaklaşık yüzde 10 kayıpla tamamlamasını beklediklerini belirten Bağcı, Ege Bölgesi'ndeki kaybın ise yüzde 5 civarında olabileceğini söyledi.

2027 yılında mevcut kayıpların telafi edilmesini sağlayacak olumlu bir ekonomik ortam öngörmediğini ifade eden Bağcı, küresel ekonomik gelişmelerin sanayi sektörü üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON MAKASI İHRACATÇIYI ZORLUYOR

Küresel ekonomik koşulların sanayinin aleyhine işlediğini belirten Bağcı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve euro/dolar paritesindeki hareketlerin ihracatçılar üzerinde olumsuz etki yarattığını dile getirdi.

Sektörün en önemli sorunlarından birinin döviz kurundaki artışın enflasyonun gerisinde kalması olduğunu vurgulayan Bağcı, yılbaşından bu yana enflasyonun yüzde 22-23 seviyesine ulaştığını, dolar kurundaki artışın ise yaklaşık yüzde 12'de kaldığını belirtti.

Bağcı, savaşların sona ermesi ve Fed'in faiz indirimlerine yönelmesi halinde öngördüğü iflas dalgasının önüne geçilebileceğini ifade etti.

İHRACATÇILAR DESTEKLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

İhracatçılara sağlanan döviz dönüşüm desteğine de değinen Bağcı, uygulamadan fiilen yüzde 0,8-1 düzeyinde yararlanabildiklerini söyledi. Söz konusu desteğin yeniden yüzde 3'e çıkarılmasını talep etti.

Emek yoğun sektörlere yönelik istihdam desteğinin de artırılması gerektiğini belirten Bağcı, çalışan başına sağlanan 3 bin 500 liralık desteğin 6 bin liraya yükseltilmesi çağrısında bulundu.