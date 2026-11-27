ABD'nin Alaska eyaletindeki Big Lake Havalimanı'nda yaşanan feci kazada 38 yaşındaki Christina Blake hayatını kaybetti. Motoru çalışır durumdaki uçağın pervanesine çarpan kadını fark eden pilotun motoru durdurmaya çalıştığı ancak kazayı önleyemediği öğrenildi. Blake'in havalimanında bulunma nedeni ise henüz açıklığa kavuşmadı.

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Big Lake Havalimanı'nda 24 Kasım 2026 Salı günü saat 17.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir kaza yaşandı. 38 yaşındaki Christina Blake, havalimanına iniş yapan tek motorlu Taylorcraft F19 tipi uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti.

Alaska Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Wasilla kentinde yaşayan Blake, uçağın iniş yaptığı sırada hava araçlarının hareket ettiği taksi yolunda aracıyla bulunuyordu. Uçağın durmasının ardından aracından inen kadın, motoru hâlâ çalışır durumdaki uçağa doğru yürümeye başladı.

DÖNEN PERVANEYE ÇARPTI: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre Blake, uçağa yaklaştığı sırada dönen pervaneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için olay yerine acil müdahale ekipleri çağrıldı. Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Blake'in kurtarılamadığını ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Alaska Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Austin McDaniel, Anchorage Daily News'e yaptığı açıklamada, Blake'in uçağa yaklaşırken pilota el hareketiyle işaret verdiğini söyledi. Pilotun kadının yaklaştığını fark ederek pervaneyi durdurmaya çalıştığı ancak kazanın önüne geçemediği belirtildi.

Yetkililer, Blake'in pervaneye kasıtlı olarak yürüdüğünü düşünmediklerini bildirdi. Olay sırasında uçakta başka bir yolcunun bulunmadığı, pilotun ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

CHRISTINA BLAKE'İN HAVALİMANINDA BULUNMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Christina Blake'in havalimanında neden bulunduğu ve uçağa hangi amaçla yaklaştığı henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın meydana geldiği koşulları aydınlatmak için incelemelerini sürdürüyor. Blake'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere eyaletin adli tıp merkezine götürüldü ve ailesine haber verildi.

Acı haberin ardından Christina Blake'in kız kardeşi Katherine Faye de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve bir ses kaydını paylaşan Faye, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman kalbimde olacaksın, benim güzel kardeşim. Anneme ve büyükanneme benim için sarıl. Bir gün hepinizin yanında olacağım."