Ryanair, 10 Kasım itibarıyla kayıtlı bagaj teslim süresini değiştirdi. Yeni uygulamayla yolcuların bagajlarını uçuş saatinden en az 60 dakika önce teslim etmesi gerekecek. Düzenleme yalnızca kayıtlı bagaj kullananları kapsarken, kabin bagajıyla seyahat eden yolcular için mevcut uygulama devam edecek.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, uçak altına verilen kayıtlı bagajların teslim süresini değiştirdi. 10 Kasım'da yürürlüğe giren uygulamayla yolcuların bagaj teslim işlemlerini planlanan kalkıştan en az 60 dakika önce tamamlaması gerekiyor.

Şirketin hizmet verdiği tüm havalimanlarında bagaj bırakma ve check-in kontuarlarının kapanışı 20 dakika erkene alındı. Daha önce kalkışa 40 dakika kalana kadar işlem yapılabiliyordu. Eski süreye göre kontuara gelen yolcular, bagajlarını teslim edemeyebilir ve uçuşlarını kaçırabilir.

Örneğin saat 10.00'da kalkacak bir uçuş için daha önce 09.20'ye kadar bagaj teslim edilebilirken, artık işlemlerin en geç 09.00'da bitirilmesi gerekiyor.

HER BEŞ YOLCUDAN BİRİNİ İLGİLENDİRİYOR

Şirketin paylaştığı seyahat istatistiklerine göre yolcuların yaklaşık yüzde 20'si kayıtlı bagaj kullanıyor. Yeni teslim süresi bu nedenle doğrudan her beş yolcudan birini ilgilendiriyor.

Online check-in işlemini tamamlayan ve yalnızca kabin içi el bagajıyla seyahat eden yolcular için ise kural değişikliği bulunmuyor. Bu yolcular, kontuara uğramadan doğrudan güvenlik kontrol noktalarına geçebilecek.

ŞİRKETTEN DAHA ERKEN GELİN ÇAĞRISI

Ryanair yönetimi, değişikliğin havalimanlarındaki operasyonel aksaklıkları ve gecikmeleri önlemeyi amaçladığını bildirdi. Özellikle yoğun dönemlerde güvenlik taramaları ve pasaport kontrollerinde uzayan kuyrukların, yolcuların biniş kapısına yetişmesini zorlaştırdığı belirtildi. Şirkete göre yeni süre, yolculara terminal içinde en az 20 dakika ek zaman sağlayacak.

Yetkililer, kayıtlı bagaj teslim edecek yolculara havalimanına daha erken gelmeleri çağrısında bulundu. Yolculara eski 40 dakikalık süreye göre hareket etmemeleri ve uçuş gününden önce havalimanı planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edildi.