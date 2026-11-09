ABD’nin California eyaletinde düzenlenen havacılık etkinliği faciayla sonuçlandı. Paraşütle atlayış yapan deneyimli sporcular Georgia Jean (56) ve Levi Pimentel (29), ani rüzgârın etkisiyle havada çarpıştı. Paraşüt ipleri dolaşan ve paraşütleri kapanan iki sporcu, taş zemine düşerek hayatını kaybetti.

ABD’nin California eyaletinde düzenlenen paraşüt etkinliği faciayla sonuçlandı. İnişe hazırlandıkları sırada havada çarpışan iki deneyimli paraşütçünün paraşütleri birbirine dolandı. Yaklaşık 46 metre yükseklikten yere düşen 56 yaşındaki Georgia Jean ile 29 yaşındaki Levi Pimentel, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İNİŞE 46 METRE KALA FACİA

California’daki Skydive Elsinore tesisinde cuma günü meydana gelen kazada, iki paraşütçünün atlayışı başlangıçta sorunsuz ilerledi. Serbest düşüş ve paraşütlerin açılması aşamalarında herhangi bir teknik aksaklık yaşanmadı.

Ancak inişe hazırlandıkları sırada yerden yaklaşık 46 metre yükseklikte bulunan iki sporcu havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşüt ipleri birbirine dolanırken, sporcular kontrolü kaybederek hızla yere düştü.

Ağır yaralanan Georgia Jean ve Levi Pimentel, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak iki sporcu da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Her ikisinin de lisanslı ve deneyimli paraşütçü olduğu öğrenildi.

PARAŞÜT EKİPMANLARI İNCELEMEYE ALINDI

Kazanın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bilgilendirilirken, olayın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Yetkililer, iki paraşütçünün havada nasıl çarpıştığını ve kazada ekipman kaynaklı bir arızanın etkili olup olmadığını araştırıyor. Sporcuların kullandığı paraşüt ve diğer ekipmanlar da incelemeye alındı.

ABD'DE 2025'TE 16 ÖLÜMCÜL PARAŞÜT KAZASI

ABD Paraşüt Derneği (USPA) verilerine göre, ülkede 2025 yılı boyunca yaklaşık 3,47 milyon paraşüt atlayışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde 16 ölümcül paraşüt kazası kayıtlara geçti.

Veriler, yaklaşık her 217 bin atlayıştan birinin ölümle sonuçlandığını ortaya koydu. California'da yaşanan son facianın kesin nedeni ise yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.