Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara Bölgesi ağırlıklı 11 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın yurt genelinde çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN 11 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

-Balıkesir

-Bursa

-Kırklareli

-Edirne

-Sakarya

-Yalova

-Bilecik

-Çanakkale

-İstanbul

-Kocaeli

-Tekirdağ