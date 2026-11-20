Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında vatandaşlara yeni bir kolaylık getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızaların elektronik ortamda verilmesinin önü açıldı.

Yeni uygulamayla birlikte kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri dijital ortama taşınıyor. Vatandaşlar, kendilerine sunulan rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyebilecek ve cep telefonlarına gönderilen doğrulama koduyla onay verebilecek.

TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİ KİMLİK VE SMS DOĞRULAMASI YAPILACAK

Yeni düzenleme kapsamında hastalar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan bilgilendirilmiş rıza formlarına e-Nabız hesapları üzerinden ulaşabilecek. Formları inceleyen vatandaşlar, rıza beyanlarını elektronik ortamda iletebilecek.

İşlem sırasında cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj doğrulama kodu kullanılacak. Böylece hastanın rızası elektronik ortamda alınırken kimlik doğrulaması da gerçekleştirilecek.

Daha önce kağıt üzerinde ve ıslak imzayla tamamlanan işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesiyle sağlık hizmetlerindeki bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

DİJİTAL SİSTEMİ KULLANAMAYAN HASTALARA DESTEK VERİLECEK

Elektronik rıza sistemini kullanmakta güçlük yaşayan veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan hastalar için de kolaylık sağlanacak.

Bu durumdaki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu yetkili personele bildirerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Elektronik ortamda oluşturulan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak. Vatandaşlar, söz konusu belgelere e-Nabız üzerinden erişebilecek.