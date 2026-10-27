Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle hastalar, tıbbi müdahalelere e-Nabız veya tek kullanımlık SMS şifresi üzerinden onay verebilecek. 27 Ekim 2026’da yürürlüğe giren yönetmelik, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

Tıbbi müdahalelerde hastaların bilgilendirilmiş rızası artık elektronik ortamda da alınabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik”, 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan düzenlemeyle hastalar, e-Nabız veya sağlık kuruluşlarının elektronik sistemleri üzerinden tıbbi müdahalelere onay verebilecek.

SMS ŞİFRESİYLE ELEKTRONİK ONAY VERİLEBİLECEK

Sağlık personeli tarafından hazırlanan ve onaylanan bilgilendirilmiş rıza formu, e-Nabız üzerinden veya hastanın doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen bağlantı aracılığıyla görüntülenebilecek. Formu inceleyen hasta, tıbbi müdahaleyi kabul etmesi halinde cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS şifresiyle onay verebilecek.

Onay işlemi doğrudan e-Nabız üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi sağlık kuruluşunun elektronik sistemi aracılığıyla da yapılabilecek. Sağlık kuruluşunun sisteminin kullanılması durumunda hasta, kendisine gönderilen SMS şifresini ilgili sağlık personeline iletecek. Şifrenin sisteme girilmesi ve doğrulama işleminin tamamlanmasıyla elektronik rıza süreci geçerli olacak.

TELEFON NUMARASI 12 AYDA BİR DOĞRULANACAK

Elektronik ortamda rıza alınabilmesi için hastanın kimlik ve cep telefonu doğrulama işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Kimlik doğrulaması yapılmamış hastalar için elektronik rıza süreci başlatılamayacak.

Sağlık kuruluşunun sistemi üzerinden doğrulanan telefon numaralarının geçerlilik süresi 12 ay olacak. Bu sürenin sona ermesiyle elektronik onay işlemlerinin sürdürülebilmesi için telefon numarasının yeniden doğrulanması gerekecek.

RIZA BELGELERİ E-NABIZ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Elektronik ortamda oluşturulan bilgilendirilmiş rıza belgeleri, Sağlık Bakanlığı’nın merkezi sağlık veri sisteminde saklanacak. Hastalar, söz konusu belgelere e-Nabız üzerinden erişebilecek.

Onay işleminin tarihi ve saati, SMS doğrulama bilgileri ile işlemi gerçekleştiren sağlık personeline ilişkin veriler kayıt altına alınacak. Belgelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şifreleme, zaman damgası ve elektronik veri bütünlüğünü koruyan yöntemler kullanılacak. Düzenleme kapsamında kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükler de yer alacak.

ÇOCUKLAR VE KISITLI HASTALAR İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI GEREKECEK

Çocukların ve kısıtlı hastaların elektronik bilgilendirilmiş rıza işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kanuni temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.

Kanuni temsilcinin bulunmadığı, hazır olmadığı veya kimliğinin elektronik ortamda doğrulanamadığı durumlarda elektronik yöntemle rıza alınamayacak.