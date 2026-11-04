DHA- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim'de oynanan derbi, bir taraftarın sağlığını etkileyen olayla gündeme geldi. Kronik böbrek hastası olan 48 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman, böbrek nakli için yattığı hastanede takımının maçını odasından izledi. Karşılaşmanın ardından yoğun stres yaşadığını belirten Erman, yaklaşık 2 saat sonra şiddetli göğüs ve sol kol ağrısıyla uyandı.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan kontrollerde Erman'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Anjiyoya alınan hastanın tıkalı damarı balon ve stent yöntemiyle açıldı. Yaşanan sağlık sorunu nedeniyle planlanan böbrek nakli ameliyatı ise yaklaşık 5-6 ay ertelendi.

MAÇIN ARDINDAN GÖĞÜS VE SOL KOL AĞRISIYLA UYANDI

Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Serkan Erman, hastanede nakil ameliyatını beklediği sırada bilgisayarından derbiyi izlediğini anlattı.

Maçın 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermesinin ardından stres yaşadığını belirten Erman, karşılaşma sonrası spor yorumcularını da takip ettiğini söyledi. Uyumaya çalıştığı sırada şiddetli göğüs ve sol kol ağrısıyla uyandığını ifade eden Erman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok şiddetli göğüs ve sol kol ağrısıyla uyandım. Hemşire hanıma seslendim, nefes alamadığımı ve göğüs ağrısı olduğunu söyledim. Doktorlarımızı çağırdılar. Kalp elektrosu çekildikten sonra kalp krizi geçirdiğim ortaya çıktı."

Sabah saatlerinde anjiyoya alındığını belirten Erman, kalp krizi nedeniyle böbrek naklinin ertelendiğini söyledi. Fenerbahçe'yi daha güzel günlerde ve daha fazla şampiyonlukla görmek istediğini de sözlerine ekledi.

DOKTORUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 3 AY ÖNCE HER ŞEY NORMALDİ

Serkan Erman'ın tedavisini yürüten Prof. Dr. Mahmut Uluganyan, hastanın yaklaşık 3 ay önce böbrek nakli öncesi kalp değerlendirmesinden geçtiğini ve sonuçların normal olduğunu belirtti.

Uluganyan, o dönemde yapılan EKG, ekokardiyografi ve efor testlerinde herhangi bir sorun görülmediğini, hastaya nakil için onay verildiğini söyledi.

Nakil amacıyla hastaneye yatırıldığı sırada yapılan yeni EKG incelemesinde kalp krizi belirtilerinin ortaya çıktığını aktaran doktor, anjiyoda tespit edilen damar tıkanıklığının balon ve stent yöntemiyle giderildiğini ifade etti.

YOĞUN STRES KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Kalp krizlerinin her zaman önceden belirgin damar tıkanıklığıyla ortaya çıkmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Uluganyan, bazı krizlerin damar duvarındaki plakların çatlamasıyla gelişebildiğini söyledi.

Uluganyan, yoğun stres, üzüntü veya aşırı sevincin bu süreci tetikleyebileceğini belirterek Erman'ın yaşadığı olayın maç sonrasındaki stresle ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

BÖBREK NAKLİ İÇİN 5-6 AY BEKLEYECEK

Kalp damarındaki tıkanıklığın giderildiğini belirten Prof. Dr. Uluganyan, Erman'ın kan sulandırıcı ve kalp koruyucu ilaçlarla tedavisinin sürdürüleceğini açıkladı.

Hastanın genel sağlık durumunun uygun olması halinde yaklaşık 5-6 ay sonra böbrek nakli sürecinin yeniden başlatılabileceğini ifade eden Uluganyan, kalp krizi sonrasında tedavi ve takip sürecinin önemine dikkat çekti.

Doktor, hastaya mümkün olduğunca stresli durumlardan uzak durmasını önerdiklerini de sözlerine ekledi.