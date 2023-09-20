Hasmı değilim, hısmı değilim; kız almadım, kız vermedim…

Canlarım…

T.C. yurttaşı Erdoğan’la bir sorunum yok…

Hasmı değilim…

Hısmı değilim…

Eskilerin deyimiyle:

Kız almadım…

Kız vermedim…

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Ben Erdoğan’ın şahsiyetiyle değil:

Zihniyetiyle mücadele ediyorum…

★

Ben Erdoğan’ın bilmediği halde…

Biliyormuş gibi inatlaşmasıyla:

Kavga ediyorum…

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Ben Erdoğan’ın:

İnanç istismarıyla…

Devleti:

Tarikatlara ve dini cemaatlere peşkeş çekişiyle:

Savaşıyorum…

★

Yine söylüyorum…

Ne kadar çok tepki çekersem çekeyim:

Söylemeye devam edeceğim…

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Erdoğan din ve inanç istismarından vazgeçer…

Devlet kadrolarını:

Dinci ve kinci partizanlarından temizler…

Ülkemizin asla ve asla bir İslâm cumhuriyetine dönüştürülmeyeceği…

Anayasanın ilk 3 maddesinin:

Değiştirilmesinin teklif bile edilmeyeceğini açıklar…

Bu konuda…

İkna edici…

Samimi adımlar atarsa:

Erdoğan’a destek de veririm…

Oy da veririm…

★

Yine son beş yıldır anlatmaya çalıştığım görüşümü…

Bir kez daha tekrar edeyim:

Ekonomimiz kötü yönetildiği için uluslararası ilişkilerimiz bozulmuş değil…

Uluslararası ilişkiler bozulduğu…

Erdoğan, Siyasal İslâm’ın temsilcisi…

Müslüman Kardeşlerin destekçisi…

Putin’in ise ticari değil…

Siyasi kankası olduğu için:

Ekonomimiz kötü…

Ve…

★

Düzelmiyor…

Bu gidişle:

Düzelmeyecek de…

Günün sözü

“Herhangi bir dine mensup olmak sizi iyi biri yapmaz.

İyi insan olmak vicdanla ilgilidir.

Vicdan, insanın içindeki tanrıdır…”.

Victor Hugo

Merak ediyorum

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın mahdumu Fatih Erbakan:

“Biz kadın düşmanı değiliz. Benim kızlarım (Fatih kardeş, çocuk sahibi olurken Hanımefendi neredeymiş çok merak ettim) resim yapıyor, piyano çalıyor” demiş…

★

Bir kadın ya da erkek, piyanoyu…

Kadınlı erkekli grupların bulunduğu bir ortamda da çalamayacaksa…

Yaptığı resimler toplumun tümü tarafından da görülemeyecekse…

Piyano çalmayı öğrenmenin…

Resim yapma yeteneğine sahip olmanın:

Tüm insanlığa ne faydası olabilir:

Merak ediyorum…

Kapak olsun

SÖZCÜ.COM’un haber spotu şöyle:

“Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla bölgede antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Tansiyonun hızla yükseldiği bölgede yeni savaş endişesi giderek büyürken Ermenistan’a açık destek veren İran’dan gelen Türkiye karşıtı yorumlar dikkat çekti.”.

★

Canlarım…

Kökten milliyetçi ve dincileri (Hangi dinden oldukları önemli değil) öfkelendirme riskini göze alıyorum ve…

Bu haberi…

Büyük filozof Cemil Meriç’in muhteşem bir sözüyle yorumluyorum:

“Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez…”.

★

Tarih boyunca insanlığın utancı ve katili olmuş tüm çapsız politikacılara:

Kapak olsun…

Teşekkür ederim

Meral Akşener:

“Sayın Kılıçdaroğlu, 15 Milletvekili için ricaya gittiğimde bana Gül’ün adaylığını söyledi. ‘Arkadaşlarıma kabul ettiremem’ dedim…”.

★

Kaç yıldır Meral Akşener’e kurdurulan İYİ Parti’nin amacının:

“CHP-HDP ittifakını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel cumhurbaşkanlığını önlemek, Erdoğan’ı iktidarda tutmak” olduğunu yazıyor, söylüyorum…

★

Analizlerimi doğrulayan Meral Akşener’e:

Teşekkür ederim…

Günün fıkrası

Amerika’ya göçen Temel, şoför olmuş…

İlk iş gününde, Temel’in kullandığı minibüste siyahîler ile beyazlar arasında kavga çıkmış…

Beyazlar, siyahîlerin ön koltuklara oturmasına itiraz ediyormuş…

Temel öfkelenmiş:

Hepsini otobüsten indirmiş…

Barış ve kardeşlik nutku çektikten sonra:

“Ben şoförünüzüm, benim adaletime güvenin, siyahî ve beyaz olduğunuzu unutun ve farz edin ki hepinizin rengi mavi” deyip devam etmiş: “şoförünüz olarak; açık mavilerin öne, koyu mavilerin arkaya oturmasını istiyorum…”.

★

Türklerin geneli iki yüzlü değilse eğer:

Temel, Türk değil…

Temel Türk ise…

Türklerin geneli:

İki yüzlü…

Bir teşekkür daha

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın seçim ekonomisi uygulamaktan vazgeçebileceğini…

Çünkü…

İYİ Parti’nin:

Muhalif adayların (İmamoğlu ve Yavaş dahil) önünü keserek pek çok büyük şehirde AKP’li adayları destekleyeceğini…

Seçim kaybetme riski kalmayan Erdoğan’ın:

Şimşek ve Erkan’ın elini rahatlatabileceğini yazmıştım…

★

Meral Hanım son açıklamasıyla (Gül’ün adaylığıyla ilgili) o günkü analizimi de doğruladı…

O nedenle de ayrıca:

Bir teşekkür daha…

İnanılır gibi değil

Canlarım…

Az sonra okuyacaklarınız videolarımdan birine yapılan yorum…

Umarım, sizlerin yanı sıra:

Ülkemizin öğrenim ve eğitiminden sorumlu olanlar da okurlar bu yazıyı…

Zira bu konu…

Bir sorundan öte:

Geleceğimiz için çok büyük bir tehlike…

★

Memduh Bey,

Çok önemli bir konuya basın mensupları gerekli tepkiyi vermiyor.

sınıflarda yeni bir uygulama başlatıldı bu eğitim dönemimde.

Seçmeli dersleri veli ve öğrencilerin seçmesine izin vermiyorlar.

Din derslerini zorla dayatıyorlar.

Kızımın okuduğu puanlı bir okulda 4 saat din dersi 5 saat matematik dersi var haftalık.

Hatta din hocası “kaç saat matematik görüyorsunuz?” diye sormuş.

“4 saat din dersi çok gereksiz 1 saat bile yeter” demiş hoca.

Kızımın arkadaşı Çağaoğlu gibi Almanca eğitim yapan Türkiye’nin güzide bir lisesinde okuyor.

O da 9. sınıf.

Almanca ders sayısını düşürüp din dersi sayısını 6’ya çıkarmışlar.

İnanılır gibi değil.

Veliler toplanıp müdüre gitmişler. Müdür görüşmemiş.

Lütfen bu konuyu gündeme getirin.

Ben kızımı oraya “din eğitimi” alması için göndermiyorum.

Öyle olsaydı, kızımı İmam Hatip’e gönderirdim.

Tarihe geçti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunduğu ABD’de, gazetecilerin sorularını cevapladı…

Sığınmacılarla ilgili bir soruya:

“Muhalefet partileri sığınmacıları göndermek istiyor, biz göndermeyeceğiz” diyerek şikâyetçi olan Erdoğan:

Kendi ülkesinin muhalefet partilerini…

Bir başka ülke medyasına şikâyet eden ilk:

Türk Cumhurbaşkanı olarak:

Tarihe geçti…