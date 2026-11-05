ABD’de bir çim hokeyi takımında oynayan üniversiteli Rachel Apa (24), geçtiğimiz pazar günü yapılan New York Maratonu’na katıldı. Hayatının ilk maratonu öncesi ailesine “Kendimi harika hissediyorum” diyerek koşmaya başlayan Rachel, bitiş çizgisine 2 kilometre kala fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rachel’ın aşırı zorlamayla iskelet kaslarında oluşan yıkım sonucu kanına karışan kas liflerindeki toksik maddelerin kalbini durdurması sonucu öldüğü belirlendi.

ABD'de bir çim hokeyi takımında oynayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Rachel Apa, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen New York Maratonu'na katıldı. İlk maratonu için hazırlanan Apa, koşuya başlamadan önce ailesine kendisini harika hissettiğini söyledi.

Ancak genç sporcu, maratonun bitiş çizgisine 2 kilometre kala aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Rachel Apa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AŞIRI EFOR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Rachel Apa'nın ölüm nedeninin, aşırı fiziksel zorlanma sonucu iskelet kaslarında meydana gelen yıkım olduğu belirlendi. Kas dokusunun parçalanmasıyla kana karışan maddelerin kalp fonksiyonlarını etkilediği ve genç kadının ölümüne yol açtığı aktarıldı.

60 BİN KİŞİ NEW YORK MARATONU'NA KATILDI

Dünyaca ünlü New York Maratonu'na yaklaşık 60 bin kişi katıldı. Spor yapmayı seven ve bir çim hokeyi takımında mücadele eden Rachel Apa ise hayatının ilk maratonunu tamamlamak için parkura çıkmıştı. Ancak genç kadın, bitiş çizgisine ulaşamadan yaşamını yitirdi.