Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın beklediği sonuç açıklandı. Yapılan DNA testi sonucuna göre, annesi Nihal Beyit’in işaret ettiği ve “Sakallı Hamid” olarak tanınan kişinin biyolojik babalık ihtimali yüzde 99,9 olarak bildirildi.

Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ilik nakli sürecinde biyolojik babasını bulmak için harekete geçmişti.

Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, annesi Nihal Beyit’ten gerçek babasının kimliğini açıklamasını istemişti.

ANNESİNİN İŞARET ETTİĞİ İSİM DNA TESTİNİ KABUL ETTİ

Nihal Beyit, açıklamalarında İzmir dışında yaşayan, kız kardeşinin komşusu olan ve çevresinde “Sakallı Hamid” olarak tanınan bir kişiyi işaret etmişti. Programa katılan kişi, Nihal Beyit ile geçmişte kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını ancak Hamid’in doğumundan haberdar olmadığını ifade etmişti.

Babalığının doğrulanması halinde Hamid’e kemik iliği verebileceğini belirten kişi, DNA testi yapılmasını kabul etmişti.

DNA TESTİ SONUCU YÜZDE 99,9 OLARAK AÇIKLANDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuna göre, “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası olma ihtimali yüzde 99,9 olarak bildirildi.

Programa telefonla bağlanan kişi, sonucu öğrendikten sonra ekrana çıkmak istemedi.

HAMİD’İN ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid’in biyolojik babasını arama sürecinde yaşanan gelişmeler üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından Nihal Beyit ile Hamid’in dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Nihal Beyit’i “çocuğun soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklamıştı. Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.