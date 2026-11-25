ANKA- Şile Belediyesi davasında, AHBAP Derneği soruşturmasından tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent Tanık olarak dinlendi. Davanın tutuklu sanıkları arasında bulunan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarını kendisinin kullandığını belirten Levent, "Benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor" dedi. Kardeşinin de ailesinin yüz akı olduğunu belirten Levent, "4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. AHBAP Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim AHBAP Derneği ile karıştırılmıştır" ifadesini kullandı.

Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı davanın görülmesine 11. gününde İsbtanbul Anadolu 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Önceki duruşmalarda davanın tutuklu sanıklarından, AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın avukatı Levent’in tanık olarak dinlenmesini talep etmiş, talep kabul edilmişti.

Haluk Levent, bu sabah başlayan duruşmada tanık olarak dinlendi. Yeliz Kaya'nın asistanı olduğunu belirten Haluk Levent, "Tutuklandığı gün ben Hatay'da, Samandağ'da sörf merkezini açıyordum. O gün direkt avukatıyla da görüştüm. 'Hesaplarım benim tarafımdan kullanıldı, lütfen ifade etsin' dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Bu gizli saklı bir bilgi değil. 29 Mart 2025 tarihinde AHBAP Derneği'ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını ifade ettim" dedi.

"YELİZ KAYA YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR"

Bunu kendi hesaplarında eskiden kalma icra dosyaları ve hacizler nedeniyle yaptığını da belirten Levent şöyle devam etti:

"Bunun gibi birkaç arkadaşın üzerine hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplar vasıtasıyla tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır.

RÜŞVET İDDİALARINI REDDETTİ

Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir. Yüzlerce festival, organizasyon var. Bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyan, bir ibare hiç yoktur, olmadı. Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır; hep borç alırım. Zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı. Kendisi çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten tek kişi olmadığı ortaya çıkacaktır.

Kardeşim Berkant'a AHBAP Derneği'nden 1 milyon lira para aktarıldığı günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken bunu da ifade edeyim. Ayrıca kardeşimle bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sayın Başsavcımıza kadar gittim. 'Ben Haluk Levent olarak AHBAP Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım. Kardeşimi getirmek istiyorum' dedim. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. 'Bir sorun varsa belediye ile alakalı anlat' dedim. Fakat 2 ay sonra bir operasyon oldu. Ben huzurunuzda Şile Belediye dosyası AHBAP ile ilişkilendirildiği için iki cümle daha ekleyeyim. 4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. AHBAP Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim AHBAP Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim"

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.