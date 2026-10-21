Cumhurbaşkanlığı ve 8 bakanlık 2025 yılında hediyelere tam 39.8 milyon lira harcadı. Halk ‘Kamuda tasarruf söylemi lafta kaldı’ diye tepki gösterdi.

Hükümetin tasarruf çağrılarına rağmen kamu kurumlarının milyonlarca liralık hediye harcaması tartışma yarattı. BirGün’ün kesin hesap raporlarına dayandırdığı habere göre; Cumhurbaşkanlığı ve 8 bakanlık 2025 yılında hediyelik eşyalara toplam 39 milyon 835 bin TL harcadı. En yüksek harcamayı 11 milyon 144 bin TL ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı 9 milyon 908 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 milyon 59 bin TL harcarken Cumhurbaşkanlığı’nın hediye gideri 2 milyon 370 bin TL oldu.

ELEŞTİRİ GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 milyon 645 bin TL, Sağlık Bakanlığı ise 1 milyon 548 bin TL harcadı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlardan tasarruf beklenirken kamu kaynaklarıyla yapılan bu harcamalar, hükümetin tasarruf politikalarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ZİRVEDE

Bakanlıklar içinde en yüksek harcamayı 11 milyon 144 bin lira ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Onu Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra hediye için fahiş harcamalara imza atan diğer bazı bakanlıklar ise şöyle sıralandı:

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 1 milyon 551 bin TL

- Tarım Bakanlığı: 1 milyon 173 bin TL

- Adalet Bakanlığı: 1 milyon 432 bin TL