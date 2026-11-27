Halk TV'ye yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Aralarında spiker Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Halk TV'yi Fonlama Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, birinin firari durumda bulunduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın; "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA BELEDİYE İHALELERİ VE ŞİRKETLER ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma, Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen ve 2021 yılında İzmir'de kurulan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere odaklanıyor.

Başsavcılık, söz konusu şirketin İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından rüşvet karşılığında ihale aldığı iddiasını gündeme getirdi.

Açıklamada, BUSTECH aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesaplara yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleri üzerinden para aktarıldığı, yapılan ödemelerin ilgili hesaplarda kısa süre içerisinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

YEDEK PARÇA ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN FİKTİF İŞLEM İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı da öne sürüldü.

Başsavcılığın açıklamasında, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için fatura düzenlendiği, bu işlem karşılığında fatura bedelinin yüzde 12-14'ü oranında komisyon ödendiği iddia edildi.

Ayrıca söz konusu işlemler kapsamında BUSTECH adına fiktif işlemler gerçekleştirildiği ve naylon faturalar düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin ise soruşturma sırasında Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği kaydedildi.

HALK TV ÇALIŞANLARINA AYLIK 1 MİLYON 650 BİN TL ÖDEME İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, İzmir'den BUSTECH isimli şirkete hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Halk TV spikeri Özge Ece Bayramoğlu ile eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin TL tutarında gayriresmî ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimat doğrultusunda gerçeğe aykırı haberler hazırlatıldığı iddia edildi.

Söz konusu çeklerin ve fiktif işlemlerden elde edildiği öne sürülen paraların farklı ödemeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı da belirtildi. Başsavcılık, Halk TV'nin bu süreçte topluma karşı bir kalkan olarak kullanıldığını ileri sürdü.

İHALELERDE RÜŞVET VERİLDİĞİ İDDİASI

Gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına da yer verilen açıklamada, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından kanalın ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinden çeşitli ihaleler alındığı iddia edildi.

Açıklamada, araç bakım ve onarım ile temizlik işleri kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ilgili daire başkanları, müdürler ve belediye personeline rüşvet verildiği öne sürüldü.

İhale ve hakediş ödeme süreçlerinde sorumlu kişilere, Cafer Mahiroğlu'nun talimatıyla elden Türk lirası ve döviz cinsinden rüşvet ödendiği iddia edildi.

Başsavcılık, rüşvet ödemelerine ilişkin fotoğrafların, miktarların ve ödeme yerlerinin HTS kayıtları ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları üzerinden tespit edildiğini bildirdi.

DAHA ÖNCE 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ, 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılığın verdiği bilgilere göre soruşturmanın önceki operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 8'i tutuklandı.

27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyon kapsamında ise 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Bir şüphelinin firari olduğu, bir diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu açıklandı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

3. DALGA OPERASYONDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Başsavcılığın açıklamasında üçüncü dalga operasyon kapsamında haklarında gözaltı talimatı verilen 12 kişinin isimleri ve görevleri şöyle sıralandı: