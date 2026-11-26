Son iki milli maçta Sergen Yalçın’ın kadroya dahil ettiği Ersin Destanoğlu, Al-Jazira formasıyla mücadele ettiği karşılaşmada büyük bir hakem kriziyle karşı karşıya kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen hakeme sert tepki gösteren kaleci sarı kartla cezalandırılırken, devre arasında hakemin görevine son verilerek değişikliğe gidildi.

Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Al-Jazira, sahasında ağırladığı Golgohar'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ancak karşılaşmanın ardından ortaya atılan iddia, maçın sonucunun önüne geçti. Mücadelede orta hakem olarak görev yapan Hanna Hattab'ın sahaya alkollü çıktığı öne sürüldü.

'İKİNCİ YARIYA ÇIKMAYIZ' TEPKİSİ

Karşılaşmanın ilk devresinde hakem Hanna Hattab'ın kararları büyük tartışmalara neden oldu. Sahadaki yönetiminden memnun olmayan konuk ekip Golgohar'ın teknik direktörü Mehdi Rahmati, 45 dakika boyunca hakeme sert tepki gösterdi. Rahmati'nin yaşanan gelişmeleri vakit kaybetmeden Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) taşıdığı öne sürüldü.

Golgohar cephesinin AFC yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Hanna Hattab'ın görevden alınmasını istediği ve taleplerinin karşılanmaması halinde takımın ikinci yarıda sahaya çıkmayacağını bildirdiği aktarıldı. Yaşanan gerginliğin ardından devre arasında hakem değişikliğine gidildi. Dördüncü hakem, ikinci 45 dakikada orta hakem olarak görev yaptı.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN SARI KARTINA İPTAL

Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri de mücadelenin 32. dakikasında yaşandı. Al-Jazira'nın kalesini koruyan milli kaleci Ersin Destanoğlu, hakem Hanna Hattab'ın kendisine gösterdiği sarı karta sert tepki verdi. Kararın gerekçesiz olduğunu düşünen genç file bekçisinin öfkesi kameralara yansıdı.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen resmi maç raporunda ise dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İlk yarının ardından orta hakemlik görevini devralan dördüncü hakemin, Hattab tarafından Ersin Destanoğlu'na gösterilen sarı kartı iptal ettiği belirtildi. Böylece tartışmalı karar, maçın resmi kayıtlarından da kaldırılmış oldu.