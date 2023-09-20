Haftanın yıldızları hakemlerdi

Bu hafta hakemler sahalarda birer yıldız olarak parladı. Cihan Aydın, Halil Umut Meler, Çağdaş Altay, Mert Güzenge, Direnç Tonusluoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk performanslarıyla takdiri topladılar. Bahattin Şimşek ve Turgut Doman da arkadaşlarının başarılarına gölge düşürmediler.

Volkan Bayarslan ise Trabzonspor-Beşiktaş maçında kötü yönetim göstererek diğer hakemlerin güzel yönetimleri arasında maalesef göze battı. Beşiktaş’ın iptal ettiği golünde top oyunda değilken bahsi geçen faul ihlali olmuştu. Ancak oyun oynandıktan sonra gol olduğunu bariz görünce düdük çalıp golü iptal etti Bayarslan. Bu hata maçın en azından o dakikadan sonrasını tekrara götürebilecek ciddi hatadır. Bayarslan kafasına buyruk, kural tanımaz maç yönetimi ile galiba ‘Ben büyük hakemim’ demek istiyor! Ancak bu pozisyona Beşiktaş’ın itiraz etmesi gerekir ki o mecal de Beşiktaş’ta yok.

Ayrıca boğaza sarılmalarda, kırmızı kartlarda, her pozisyonda uyudu Volkan Bayarslan. Kısaca sahada ve ekran başında hakem yoktu dedirttiler VAR’daki Ali Şansalan ve Hakan Ceylan ile birlikte.