İzmir’de, HABAŞ fabrikasında can veren 18 işçiden Göksel Ünaldı’nın (40), ilk iş gününde öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz işçinin oğlu, “2-3 saat önce işe başlayan insanı kazan dairesine göndermişler. Bu hangi iş kanununda var” diye ağladı.

İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda facianın yaşandığı gün ilk kez iş başı yapan taşeron işçi Göksel Ünaldı apar topar kazan bakımına sokuldu. 3 saat sonra patlamada can verdi. Oğlu “Hangi iş sağlığı güvenliği, 2-3 saatlik işçiyi orada çalıştırır” diye isyan etti.

9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Patlamada ölenlerden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı’nın taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yaptığı hatta göreve başladıktan yalnızca 3 saat sonra patlamada can verdiği öğrenildi.

‘YA KENDİ OĞLU OLSAYDI!’

Talihsiz işçinin oğlu da babasının denetimsizlik nedeniyle hayatını kaybetmesine tepki gösterdi; “Babamın işteki ilk günüydü, kazan bakımında temizlik yapıyormuş. Hangi iş sağlığı ve güvenliği 2-3 saatlik işçiyi orada çalıştırır?” diyerek isyan etti. Ünaldı’nın babası da taşeron firma patronunun yanlarına gelip oğlunu ‘kendi oğlu gibi sevdiğini’ söylediğini anlattı ve “Onun oğlu orada olsaydı. Aynı şeyleri söyler miydi?” dedi.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Göksel Ünaldı, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı’nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi. Genç emekçi, Aliağa’nın Bozköy Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EVLADA SON BAKIŞ

İşçinin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Annesi evladının tabutuna sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı.

11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüpheli, Aliağa Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile fabrika yöneticileri ve teknik sorumlular da bulunuyor.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Öte yandan CHP Grubu, dün toplanan TBMM Genel Kurulu’nda HABAŞ’taki patlama ve yangının bütün yönleriyle araştırılması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ele alınması, kamu denetim yeterliliğinin incelenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Ancak CHP’nin araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi. Kurulda konuşan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu “Devletin görevi, işçiler öldükten sonra soruşturma başlatmak değil, işçilerin ölmesini önlemektir” dedi.