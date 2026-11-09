İzmir’in Aliağa ilçesinde HABAŞ’a ait karbondioksit dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzmir Valiliği’nden yapılan son açıklamaya göre, patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA/ANKA- İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ'a ait demir çelik tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin aktardığı bilgilere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandığı öğrenildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında acı haber geldi. İzmir Valiliği'nin son açıklamasına göre patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, enkaz altında bulunan 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından can kaybı arttı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, enkaz altında bulunduğu belirtilen 4 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde tüm ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yaralıların hastanelere sevk edildiğini ifade eden Çiftçi, sağlık durumlarının yakından takip edildiğini kaydetti.

Çiftçi'nin ilk açıklaması şöyle oldu:

"İzmir Aliağa’da, bir Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor; fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."

PATLAMAYLA İLGİLİ 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Gürlek, olay yerinde Cumhuriyet savcıları ve bilirkişi heyeti tarafından incelemelerin sürdüğünü belirterek, enkaz altında kalan işçilere ulaşılması için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

İŞÇİLERDEN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: ÖNLEM ALINMASI İÇİN UYARMIŞTIK

HABAŞ tesisinde meydana gelen patlamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi önünde açıklama yapmak isteyen Ege İşçi Birliği sözcüleri Yücel Memiş ve Sonay Tezcan gözaltına alındı.

Hastane önünde açıklama yapan işçiler, fabrikada daha önce de güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını dile getirdi. Yaşanan facianın ardından iş güvenliği önlemlerinin ve çalışma koşullarının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirten işçiler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.