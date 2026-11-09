DHA- Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İZMİR’DE FABRİKADAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangının ilk anından itibaren bakanlığın ilgili ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Aliağa’da, bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını belirterek, "Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölü sayısı 6'ya çıktı. İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Enkaz altındaki 8 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

CEMİL TUGAY AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yazılı biri açıklama yaptı. Başkan Tugay, açıklamasında, "Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü. Çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı. Can kaybı ve yaralılarımızın kesin sayısı enkazın kaldırılması ile netleşecek. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz. İzmir’imize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin" dedi.

İZMİR’DE, FABRİKADAKİ PATLAMA VE SONRASINDA ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini belirterek, "Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN, DEMİR ÇELİK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir’in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÇELİK’TEN FABRİKADAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunarak, " Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

AKP 'li Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa’da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

'PATLAMANIN ŞİDDETİ TIR'I BİLE SALLADI'

İzmir'in Aliağa ilçesinde fabrikada yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, "Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım" dedi.

Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise "Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım. Fabrikaya yaklaşık 20, 25 ambulans, 15'e yakın da itfaiye girdi" dedi.



'TOPLAM 10 İŞÇİ KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ'

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından Vali Süleyman Elban olay yerinde açıklamada bulundu. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı’nın da eşlik ettiği Vali Elban, "Bugün saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. Meydana gelen bu patlama sonucunda maalesef 2 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 10 işçi kardeşimiz vefat etti" dedi.

'HASTANEDE 15 YARALI VAR'

Hastanede 15 yaralının olduğunu belirten Vali Elban, "15 yaralımızın 4'ünün durumu biraz ağır. Diğer 11 yaralımızın durumu daha hafif. Konuyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem Bakanlıklarımız tarafından idari ve adli soruşturma yapılmaya devam etmektedir. Fabrikanın üretimde olmadığı ve bir değişim sırasında olması nedeniyle 300'ün üzerinde çalışandan 20 kişinin alanda olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Şu an sahada büyük ölçüde arama ve kurtarma çalışmaları bitirilmek üzere ama yine de titizlikle son yer bakılıncaya kadar devam edecek. Çünkü çok büyük, çok fazla malzemenin olduğu bir saha. Buradan tüm vefat eden kardeşlerimize yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize yüce Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin ailesine ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle kazalar Rabb'im bizlere göstermez diye temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Basın mensuplarının gözaltına alınan kimse olup, olmadığının sorulması üzerine Vali Elban, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Savcılığı'ndan gözaltıyla ilgili bilgi gelmedi ama muhtemelen olacaktır. Enkaz altında 4 kişinin olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. O kişilerle ilgili durum netleşinceye kadar arama, kurtarma çalışmalarımız devam edecek. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. 4 ağır yaralımız İzmir'deki hastanemize sevk edildi. Diğer 11'i burada. 3 hastamızı daha sevk edebiliriz ama onların durumu ağır değil çok şükür. Ankara'dan Çalışma Bakanımız ve Enerji Bakanımız buraya gelmek üzere birlikte hareket ettiler."

Öte yandan, acı haberi alan işçi yakınları fabrikaya koştu. Bazı işçi yakınları sinir krizi geçirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde, demir çelik fabrikasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

PATLAMAYLA İLGİLİ 2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve akabinde gerçekleşen yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İhbarın alınmasıyla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerimizin çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişimiz görevlendirilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" dedi.

3 BAKAN PATLAMANIN YAŞANDIĞI FABRİKADA İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında inceleme yaptı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Süleyman Elban da bakanlara eşlik etti.

'6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "İki haftada bir yapılan bakım esnasında bir ark ocağının vincinin çökmesi sonucunda bir iş kazası meydana geldi. Burada çalışan maalesef 16 arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yaralımız var. Bunların şu anda hastanelerde tedavileri devam ediyor. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Bizler Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde buraya geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanımız burada. Kendileri de buraya intikal ettiler. Ve olayı her yönüyle araştırıyoruz. Başsavcılığımız, valiliğimiz, bütün ilgili kurumlarımız zaten olayın olduğu ilk andan itibaren hemen buraya çok hızlı bir şekilde intikal edip itfaiye ile burada oluşan yangını söndürdüler. Ve arama kurtarma çalışmalarına AFAD'ımızla beraber başladılar. Netice itibariyle çok büyük bir iş kazası. Burası çok büyük bir sanayi tesisi. Yaklaşık 1800 kişinin aynı anda burada çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla burada ilk idari incelemeler yapıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla, işçi kardeşlerimizle alakalı olarak ailelerini bilgilendirdik. Gerekli resmi kimlik tespitleri yapılıyor. Bir kısmı tamamlanmış durumda. Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerinde çok kararlılıkla gidilecek. Dolayısıyla bu konuda kimsenin endişesi olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz. Olay tüm yönleriyle araştırılacak, araştırılmaya da devam edilecek. Cumhurbaşkanımız da bugün ifade ettiler. Olayda sorumlu olan kim varsa bunlar ortaya çıkarılıp gerekli işlemler yapılacak. Şu anda Başsavcılığımız 6 kişiyle alakalı bir gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta. Bu sayı artabilir. Dolayısıyla bu konuda kimsenin bir endişesi olmaması lazım" dedi.

'BİZİM İÇİN HER İŞÇİMİZİN CANI KIYMETLİDİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca 1 sağlık personeli bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "İş yeri ile ilgili Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir. Valimiz de açıkladılar. İlk incelemelere göre devam eden bakım çalışmaları sırasında malzemenin düşmesi sonucunda doğal gaz ve oksijen borularının kopmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler de olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerde bulunuyoruz ve süreci yakından takip ediyorum" dedi.

Kazada iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ihmal veya kusuru noktasında bütün ayrıntıları araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ayrıca Bakanım da ifade etti adli ve idari soruşturmalar da devam etmektedir. Kimin ihmali ve kusuru varsa bu konuda mutlaka adli makamlar gerekli müdahaleleri, işlemleri yapacaklardır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir" dedi.

'13 YARALIMIZ ORTA İYİ DURUMDA, 2 HASTAMIZLA İLGİLİ KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın 14'ünü olay yerinde, 2'sini de hastanelerimizde kaybettik. Yaralılarımızdan 2'si ağır olmak üzere, 1'inin durumu çok kritik. 13 yaralımız orta iyi durumda. 2 hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz. Bütün ailelere baş sağlığı diliyorum. Rahmetli olanlara mekanları cennet olsun diyorum. Milletimize inşallah böyle acılar bir daha yaşatmaz" diye konuştu.

ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI

Öte yandan gazetecilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edip etmediğine ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Memişoğlu, "Tamamlandı" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin düşen vincin bakımının ne zaman yapıldığına dair sorulan soruya ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakan, Rehberlik Teftiş Başkanlığımızın gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade etti. Onunla ilgili herhangi bir ihmal kusuru ilişkin her şeyi gözden geçirdik. Teftiş birimi tarafından çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirlenmiş. Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu. Biz de Rehberlik Teftiş Başkanlığı Baş Müfettişlerimizi görevlendirdik. Şu an bir şeyler söylemek için çok erken. Olay çok sıcak. Denetlemeler ve teftişler bittikten sonra da gerekli açıklamaları hem Bakanlığımızın sayfasında gerekse ben paylaşacağım" dedi.

Bakanlar açıklamalarının ardından beraberindekiler ile hastanedeki yaralıları ziyaret etmek için fabrikadan ayrıldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasına ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Aliağa Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/2238 D. İş sayılı kararıyla; 09/11/2026 tarihinde İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasına ilişkin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8716 sayılı soruşturması kapsamında yayın yasağı getirilmiştir. 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi uyarınca alınan kararın gerekçesi; dezenformasyon ve toplumsal infialin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesidir. Bu doğrultuda, soruşturma tamamlanıncaya dek olayla ilgili yazılı, görsel, sosyal medya ve internet ortamındaki her türlü haber, röportaj ve yoruma yayın yasağı konulmuştur. Yayıncı kuruluşlarımızın 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği mahkeme kararına hassasiyetle uymaları önemle hatırlatılır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: DEMİR ÇELİK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada durumu ağır olan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye ulaştı.

Bakan Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.



BAKANLAR, MEMİŞOĞLU, BAYRAKTAR VE IŞIKHAN YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

İzmir’de demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 14 işçinin de yaralandığı patlama ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Beraberinde bakanlarla birlikte hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, “İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte, hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Ekiplerimiz, yaralılarımızın sağlığına kavuşması için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekânını cennet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin” ifadeleri kullanıldı.