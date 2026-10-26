İstanbul'da genç gözükmek için 248 bin lira ödeyerek estetik ameliyat olan 52 yaşındaki Yunus İlhan, dört operasyonun ardından gözlerini tam kapatamadığını ve geceleri bantla uyuduğunu söyledi. İlhan'ın doktoru Prof. Dr. Ali G. hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada dosya bilirkişiye gönderildi.

İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki Yunus İlhan, daha genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonların ardından gözlerini kapatamaz hale geldiğini öne sürdü. Dört kez müdahale geçirmesine rağmen sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten İlhan, yaklaşık 10 aydır çalışamadığını söyleyerek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

248 BİN LİRALIK AMELİYAT SONRASI SORUNLAR BAŞLADI

Turizm sektöründe konuk karşılama görevlisi olarak çalışan Yunus İlhan, yüz ve boyun germe, göz kapağı estetiği ve kepçe kulak ameliyatlarını kapsayan işlemler için Prof. Dr. Ali G. ile 248 bin liraya anlaştı. İlhan, 7 Ocak 2026’da Bahçelievler’deki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Operasyonun ardından kararlaştırılan derin plan yüz germe işleminin yapılmadığını, bunun yerine ip askılama yönteminin uygulandığını iddia eden İlhan, bilgisi dışında vücudundan alınan yağın alt göz kapaklarına enjekte edildiğini de öne sürdü.

Düzeltme işlemleri için yeniden müdahale geçiren İlhan, sonrasında göz kapaklarını tamamen kapatamadığını, gözlerinde kuruluk, yanma, kızarıklık ve ağrı oluştuğunu belirtti. Alt göz kapağının dışa dönmesiyle ortaya çıkan ektropion sorunu yaşadığını ifade eden İlhan, yüzünde de yaralar oluştuğunu söyledi.

DÖRT MÜDAHALEYE RAĞMEN SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

7 Ocak ile 7 Mayıs 2026 arasında toplam dört estetik müdahale geçirdiğini belirten İlhan, sorunlarının giderilmediğini ve ödediği ücretin iadesi talebinin de karşılanmadığını öne sürdü.

Gözlerini kapatmakta yaşadığı güçlük nedeniyle geceleri göz kapaklarını bantla kapatarak uyuduğunu anlatan İlhan, gündüzleri de uzun süre güneş gözlüğü kullanmadan dışarı çıkamadığını söyledi. Kornealarında ciddi sorunlar tespit edildiğini belirten İlhan, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden ameliyat olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 10 aydır çalışamadığını belirten İlhan, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak doktor hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında dosyanın bilirkişiye gönderildiği, İlhan’ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde muayene edildiği öğrenildi. Hazırlanacak bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına eklenmesi bekleniyor.

İlhan, yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu, kendisine sosyal yardım bağlandığını söyledi. Tedavisinin devam ettiğini belirten İlhan, sağlığına kavuşmayı bekliyor.