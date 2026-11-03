Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 433 şüphelinin bulunduğunu ve kapsamlı bir suç yapılanmasının tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, yapılanmaya ilişkin değerlendirmesinde “Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebeke” ifadesini kullanarak, "Örgütsel yapının içindeki isimler sistemli ve hiyerarşik işbirliğinin delillerine ulaştık" dedi.

ANKA- Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında kapsamlı bir suç yapılanmasının tespit edildiğini bildirdi. Gürlek, dosyada 433 şüphelinin bulunduğunu, 112 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma çerçevesinde bazı bürokrat ve siyasiler hakkında da işlem yapıldığını belirten Gürlek, tespit edilen yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, “Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığını tespit ettiğimiz organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır. Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek, hakkında hüküm bulunmayan insanın masumiyet karinesi de gözetilecektir” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Gürlek, soruşturmanın kapsamlı ve organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapılanmasına yönelik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik ve finans sistemimizde tespit ettiğimiz suç yapılanması ile ilgili yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bu konularla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu süreci kısaca fon soruşturmaları olarak biliyorsunuz. Ülke gündemine geldiği andan itibaren şeffaf bir şekilde gündeme aldığımız bu süreç ile ilgili tüm veriler toplanıyor, gerekli işlemler yapılıyor.

Milletimizin de çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi bu adli ve hukuki soruşturmaların hiçbir karanlık noktası kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca bizim için akan sular durur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Biz millete yanlış yapanın, milletin malına el uzatanın yanında olmayacağız."

“KAPSAMLI, ORGANİZE BİR PİYASA DOLANDIRICILIĞI VE SUÇ YAPISI TESPİT EDİLDİ”

Gürlek, soruşturmanın başlangıcından itibaren devletin bütün kurumlarının harekete geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Adli ve mali eylem planları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Geldiğimiz noktada da aziz milletimize şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki soruşturmada kapsamlı, organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapısı tespit edilmiştir.

Soruşturma her ne kadar piyasa aktörleri üzerinden başlamış olsa da geldiği noktada üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına şahit oluyoruz. Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin bir hale gelmiş ve sorumlular hukuk önüne bir bir çıkarılmaya başlanmıştır. Verilen ifadeler, yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

“BORSA BÜROKRASİSİ, MANİPÜLASYONU YAPANLAR VE MEDYA ARASINDA KAPSAMLI BİR İŞ BİRLİĞİ YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunuyla sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir. Bu örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliğinin delillerine ulaştık. Borsa bürokrasisi, manipülasyonları yapanlar ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği yapıldığını görüyoruz. Parayı kontrol eden mekanizmanın içindeki isimler rüşvet çarkını kurarak üzerlerindeki denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirmişlerdir.

Bu şebekenin amacı bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar vermişlerdir. Bu örgütsel yapı içerisinde söz konusu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tümü hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Soruşturmanın yalnızca finansal piyasalardaki usulsüzlüklerle sınırlı olmadığını söyleyen Gürlek, "Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığını tespit ettiğimiz organize bir yapının bütün bağlantıları araştırılmaktadır. Süreç elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Milletimiz her fırsatta açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" dedi.

433 ŞÜPHELİ, 112 TUTUKLU

Soruşturmadaki son duruma ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla suç yapılanmasına iltifat etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler ve siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır. İlgili kurumlarımız denetimlerini titizlikle sürdürmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da adli soruşturmaları bağımsız bir şekilde yürütüyor.

Soruşturmanın geldiği noktada 433 şüpheli şahıs bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 38 şahıs firaridir ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişi hakkında mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke tedbir işlemi uygulanmıştır."

“TÜM KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu'nun 8 kez toplandığını hatırlatan Gürlek, "Kurul meselenin ekonomik ve idari boyutunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen Fon Koordinasyon Kurulu ve ilgili kurumlarımızın ortak çalışmaları ışığında tüm karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Bu kapsamda mal varlıklarının korunması, para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve mali bağlantıların tespiti için tedbirleri almaya devam ediyoruz. İade süreçleri de adli makamlarımız tarafından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ"

Vatandaşların birikimlerinin iadesine ilişkin de bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bizim için bu sürecin en önemli boyutlarından biri vatandaşlarımızın birikimlerine yeniden kavuşmasıdır. Bu doğrultuda soruşturmalarla birlikte onların tasfiyesine ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi tasfiye ve mevduat sigortasını bünyesinde kurulan gönüllü ya da hesabı kapsamında iade edilmiştir.

Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar mutlaka milli ekonomimize kazandırılacaktır. Tasfiye işlemleri hızlıca sürmektedir. Süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam etmektedir."

“HAKKINDA HÜKÜM BULUNMAYAN İNSANIN MASUMİYET KARİNESİ DE GÖZETİLECEKTİR”

Finans piyasalarının soruşturmadan olumsuz etkilenmemesi için de çaba gösterdiklerini belirten Gürlek, "Hukuka uygun çalışan şirketler ile suç şüphesi altındaki işlemler birbirine karıştırılmamalıdır. Vatandaşlarımızın ticari itibarı hedef alınamaz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi olan ekonomik sistemimizin güvenli ortamını korumak, dedikodular ve manipülasyonlarla finans yapımıza zarar verilmemesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyacağız. Suç işlediği kesinleşen kişi hesabını verecek, hakkında hüküm bulunmayan insanın masumiyet karinesi de gözetilecektir. Hukuk devletinin ölçüsü budur" dedi.

“BİR KISIM MUHALEFETİN ADLİ VAKAYI POLİTİK ÇIKARLARA ÇEVİRMESİ BİR GARABET YANSIMASIDIR”

Gürlek, muhalefetin soruşturmayı siyasi çıkarlara dönüştürmeye çalıştığı iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiriye elbette kulak veririz, vatandaşımızın sorusundan rahatsız olmayız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'soran, sorgulayan, yanlışa, yanlış' diyen vatandaşlarımızın sözünü önemseriz. Bir kısım muhalefetin bu adli vakayı politik çıkarlara çevirmek için şark kurnazlığıyla ele alması da ayrı bir garabet yansımasıdır.

Yakın coğrafyamızda huzur ve güvenin adası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörsüz Türkiye yolunda açtığı çağdan ve bölgesel savunma gücünün etkinliğinden rahatsız olan yapıların, onların aparatlarının kara propagandalarının da farkındayız. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür. Bu sorunu da halledip Türkiye düşmanlarının ellerini boşa çıkaracağız."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aziz milletim şundan emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadele kararlılığımı, fon soruşturmaları konusunda da sonuna kadar hesap sorma ciddiyetimi hiçbir güç, hiçbir manipülasyon ve hiçbir muhalif yapının karalama politikaları karşısında test ettirmeyeceğim.

“UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Her zaman ifade ettiğim gibi ucu nereye kadar giderse gitsin, biz bunun peşini bırakmayacağız. Aynı zamanda sürece cerrah titizliği ile vaziyet edecek, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Yargının yolunu kanun ve delil kararını şekillendirir. Bu süreçte ölçümüzü kaybetmeyecek, sorumluluğumuzdan da geri durmayacağız. Milletimizin hesabını millet düşmanlarından soracağız.

Aziz milletimiz müsterih olsun, bu soruşturma bizim için faili meçhul bir mesele değildir. Suça konu eylemler ve bu eylemlerle bağlantılı şüpheliler somut delillerle ortaya konulmaktadır. Sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız. Vatandaşlarımız bizi takip etsin ve gelişmeleri anbean devletin kurumlarından almaya devam etsin.”