Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi büyük tepki çekti. Yaşanan olayların ardından çok sayıda tur şirketi, Gürcistan'a düzenledikleri mevcut ve planlanan tur organizasyonlarını durdurma kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçı izlemek için tribünlerde bulunan Türk taraftarlara Gürcistan polisinin müdahale etmesi, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Karşılaşma sırasında yaşanan polis müdahalesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Türk taraftarların yaşadıklarına tepki gösteren vatandaşlar, olayların aydınlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

TUR ŞİRKETLERİNDEN BATUM KARARI: ORGANİZASYONLAR DURDURULUYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'deki tur şirketlerinden de dikkat çeken açıklamalar geldi. Çok sayıda firma, Gürcistan'a yönelik tur organizasyonlarını iptal etme veya durdurma kararı aldığını duyurdu.

Tur şirketleri yaptıkları açıklamada, 'Gürcistan polisinin maçı izlemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlara tribünlerde uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu' belirterek turlarını iptal ettiklerini duyurdular.

Şirketler, aldıkları kararın yaşanan olaylara karşı bir tepki olduğunu vurguladı. Özellikle Batum'a yönelik daha önce planlanan ve ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilmesi düşünülen organizasyonların durdurulduğu açıklandı.

Şirketlerden yapılan açıklamalarda "Yaşanan olaylar karşısında tepkimizi göstermek amacıyla Batum'a yönelik mevcut ve planlanan bütün tur organizasyonlarının durdurulduğu' ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRILARI YAYILIYOR: DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Tur şirketlerinin kararları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, Batum turlarını iptal eden firmalara destek mesajları gönderirken henüz karar açıklamayan diğer tur şirketlerine de benzer adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yaşanan gelişmeler yalnızca Türkiye'deki firmalarla sınırlı kalmadı. Yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda Türk firması da Gürcistan'a yönelik tur organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.