Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında çalışanlarından dikkat çeken şikayetler geldi. Üç kişinin sigortasız çalıştırılma ve ödenmeyen ücret iddiaları üzerine SGK'ya başvurmasının ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği öğrenildi.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, sigortasız veya eksik sigortalı çalıştırıldıkları, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, çalışanlardan Fırat Bayat, yaklaşık beş ay boyunca çalışmasına rağmen yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini öne sürdü. Seyhan Sözer ve Hayriye Çimşir de tazminat, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal haklarının ödenmediğini iddia etti.

ÇALIŞANLARIN ŞİKAYETİ SONRASI MÜHÜRLENDİ

Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaptığı şikayetlerin ardından Gülşah Saraçoğlu'na ait modaevinin mühürlendiği öğrenildi.

Öte yandan, benzer iddiaların başka çalışanlar tarafından da gündeme getirilebileceği belirtildi.