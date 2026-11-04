Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin tartışmalar sürerken, ablasının avukatları sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda güvenlik kameralarının çalışmaması, görüntülerin geç teslim edilmesi ve ses kayıtlarıyla oynandığı iddiaları dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Sanatçının ablasının avukatları, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında "delilleri yok etme veya karartma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası sistemi, olay sonrasında yaşananlar ve bazı dijital kayıtlarla ilgili çeşitli iddialara yer verildi.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Suç duyurusunda öne çıkan konulardan biri, Güllü'nün evindeki güvenlik kameraları oldu. İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu.

Sanatçının ölümünün ardından bazı kameraların çalışmadığının belirlenmesi ve yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da başvuruda gündeme getirildi.

Dosyada ayrıca Gülter'in annesinin ölümünden sonra eve girebilmek için komşunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye çıktığı ileri sürüldü. Gülter'in ise hakkındaki iddiaları reddederek evin kapı şifresini bilmediğini söylediği aktarıldı.

SESLİ KAYITLARLA OYNANDI MI?

Suç duyurusunda, Tuğberk Yağız Gülter'in görüntülerinin bulunduğu belirtilen bir flash belleğin olaydan haftalar sonra teslim edildiği iddiası da yer aldı.

Başvuruda, belleğin teslim edilmesinden önce yapay zeka üzerinden "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde aramalar yapıldığı öne sürüldü.

NİŞANLISININ TELEFONUYLA İLGİLİ İDDİA

Suç duyurusunda yer alan bir diğer iddia ise Gülter'in nişanlısının telefonuna ilişkin oldu. Söz konusu telefonun, Güllü'nün hayatını kaybettiği olaydan önceki sabah Yalova'dan sinyal verdiği ileri sürüldü.

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada gündeme getirilen bu iddiaların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.