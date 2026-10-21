Dünyanın en popüler açık dünya oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6'nın satışa sunulacağı 19 Kasım'da ABD'de yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeyebileceği hesaplanıyor. Oyunu ilk gün oynamak isteyen çalışanlar izin kullanmayı planlarken bazı şirketler de bu tarihi ücretli izin takvimlerine dahil ediyor.

Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) 19 Kasım'daki çıkışı, ABD'deki iş yerlerinin izin planlarına da yansıyor. Oyunun satışa sunulacağı gün ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeyebileceği hesaplanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan iddialar ve The Wall Street Journal'ın derlediği bilgilere dayandırılan haberde, çalışanların oyunu ilk gün deneyimlemek için hastalık izni almayı, yıllık izinlerini ya da birikmiş ücretli izinlerini kullanmayı planladığı belirtiliyor. Olası iş gücü kaybını öngören bazı şirketler de 19 Kasım'ı şimdiden ücretli izin planlamalarına dahil ediyor.

TAHMİNİ ÖN SİPARİŞ 6 MİLYON KOPYA

On yılı aşkın süredir geliştirilen oyunun ekim ayı itibarıyla tahmini ön sipariş miktarının 6 milyon kopyaya ulaştığı aktarılıyor. PlayStation 5 için verilen ön siparişlerin ise 4,8 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İlk oyunu 1997'de yayımlanan serinin bir önceki yapımı Grand Theft Auto V, 2013'te satışa çıkmış ve geliştirici stüdyo Rockstar Games'e yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırmıştı.

VICE CITY'DE İKİ ANA KARAKTER

GTA 6, oyuncuları yeniden Vice City'ye götürüyor. Bonnie ve Clyde çiftinden esinlenen hikâyenin merkezinde, yeni bir hayat kurmak amacıyla suç dünyasına adım atan Jason ve Lucia bulunuyor.

Oyuncuların sırayla yöneteceği iki karakterden Lucia, serinin ilk bütünüyle işlenmiş kadın ana karakteri olarak sunuluyor.