1990'lı yılların unutulmaz şarkılarından “Bekar Gezelim” ile hafızalara kazınan Grup Laçin'den acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu.

“Bekar Gezelim” şarkısıyla bir döneme damga vuran Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen 60 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik dünyasında üzüntü yarattı.

ACI HABER TEOMAN DALCI'DAN GELDİ

Ali Abacı'nın vefat haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dalcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.”

ALİ ABACI BUGÜN ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

2003-2014 yılları arasında Grup Laçin bünyesinde yer alan Ali Abacı'nın cenazesinin bugün Ankara'da kaldırılacağı belirtildi.

GRUP LAÇİN “BEKAR GEZELİM” ŞARKISIYLA TANINMIŞTI

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında yayımladığı “Bekar Gezelim” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı yıl “Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu” ödülünü kazanan grup, kendine özgü müzik tarzıyla 1990'lı yılların sonuna damga vurdu.

Grubun üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.