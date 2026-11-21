Altın piyasasında sert düşüş dikkat çekti! Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve doların güç kazanmasıyla ons altın son 14 ayın en düşük seviyesine indi. Gram altında ise 12 yıllık yükseliş serisi sona erdi. Peki, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte, 21 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımına ilişkin beklentiler doların güç kazanmasına neden olurken, borsalarda yapay zekâ hisselerine yönelik satışlar da piyasalardaki dengeleri etkiledi. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

ONS VE GRAM ALTINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Uluslararası piyasalarda yaşanan düşüşle birlikte ons altın 3 bin 525 dolar seviyelerine gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalardaki bu gerileme, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Uzun süredir yükseliş eğilimi gösteren gram altında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Böylece gram altındaki 12 yıllık yükseliş serisinin sona erdiği belirtildi.

Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle yatırımcılar, serbest piyasada açıklanan güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

21 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

21 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN

-Alış: 5.730,97 TL

-Satış: 5.731,95 TL

ÇEYREK ALTIN

-Alış: 9.704,00 TL

-Satış: 9.939,00 TL

YARIM ALTIN

-Alış: 19.391,00 TL

-Satış: 19.866,00 TL

TAM ALTIN

-Alış: 38.715,91 TL

-Satış: 39.490,64 TL

CUMHURİYET ALTINI

-Alış: 38.657,00 TL

-Satış: 39.612,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

-Alış: 5.393,00 TL

-Satış: 5.533,00 TL

ONS ALTIN

-Alış: 3.525,37 dolar

-Satış: 3.526,01 dolar