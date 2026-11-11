Bursa’da yıllardır bir hurdacının deposunda bekletilen Boeing 747 tipi uçağın kokpit bölümü, sıra dışı bir projeyle yeniden değerlendirilecek. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Sefa Yamalı, 9 yıldır kullanılmayan kokpiti 200 bin TL’ye satın aldı. Vinç yardımıyla çekiciye yüklenen dev parça, 75 kilometrelik yolculuğun ardından Yamalı’nın evinin bahçesine taşındı. Yamalı, uçak kokpitini ofis ve hobi evi olarak kullanmayı planlıyor.

DHA- 1988 yılından bu yana hurdacılık yapan Ertan Çoğul, 2017 yılında İstanbul’dan Bursa’ya getirilen 22 tonluk Boeing 747 tipi uçağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Uçak Kafe projesini iptal etmesinin ardından 80 bin TL’ye satın aldı.

Yeniden birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak, TIR’larla Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki işletmeye taşındı. Uçağın kokpit bölümü ise yaklaşık 9 yıl boyunca Çoğul’un deposunda bekledi.

Bahçesinde kendisine özel bir çalışma alanı oluşturmak isteyen Sefa Yamalı, kokpiti 200 bin TL’ye satın alarak hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Vinç yardımıyla çekiciye yüklenen dev kokpit, yaklaşık 75 kilometrelik yolculuğun ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki yeni yerine ulaştırıldı.

'UZUN ZAMANDIR HAYALİM VARDI'

Fotoğraf ve video işleriyle uğraştığını belirten Sefa Yamalı, uçak kokpitini hem çalışma ofisi hem de kişisel hobileri için kullanacağını söyledi. Uzun zamandır bu hayali kurduğunu ifade eden Yamalı, şunları söyledi:

" Bursa’ya uçağı almaya geldik. Uzun zamandır aklımda olan bir hayalimi gerçekleştireceğim. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorum. Uçak kokpitini, kendime ait bir ofis ve hobi evi olarak kullanacağım. Bahçemde kendime özel bir alan oluşturup burayı aynı zamanda farklı bir konseptte değerlendirmeyi düşünüyorum. Hayalimdeki bu projeyi hayata geçireceğim. Burası benim için çalışma alanı olacak"

'UÇAĞIMIZIN BU KADAR GÜNDEM OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUK'

Uçağın kokpitinin satışının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirten işletme sahibi Ertan Çoğul, parçanın yıllardır deposunda bulunduğunu ve bu kadar gündem olacağını tahmin etmediklerini dile getirdi.

Yamalı’nın hayalini gerçekleştirmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Çoğul, kokpitin tamamlanmış hâlini görmeyi de istediğini belirterek şöyle konuştu:

"İşletmeme 9 yıl önce bu uçağı aldığımda kendi projelerim vardı. Kardeşim müşteri oldu. Uçağı hurdaya ayırmadan değerlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek istiyorlardı. Biz, hayallerini gerçekleştirdiği için Sefa kadar mutluyuz. İnşallah, kurulmuş halini de göreceğiz. 10 yıldır buradaydı uçağımız. Uçağımızın bu kadar gündem olacağını hiç düşünmüyorduk. Uçağın videoları çeşitli mecralarda 10 milyonu aşkın izlenme almış. Sefa’nın paylaşımlarını da izledim, 4 milyonu geçmiş. Uçak gündeme oturmuş, biz farkında değiliz. Sefa kardeşimize hayırlı uğurlu olsun"