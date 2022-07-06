“Gönüllüler” sıkıntısı…

Duymayanlar veya bir ara duyup da unutanlar için hatırlatalım:

Sosyal medya platformları üzerinden kurulan ve organize olan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için halkla ilişkiler faaliyeti yapan “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” aktif olarak sahaya inme kararı almıştı. Kısa bir süre önce, “Yola çıkıyoruz bize katılın” videosunu paylaştılar.

Buraya kadar her şey tamam da… Sıkıntı var… Hem CHP içinde hem de altılı masanın paydaşlarında…

CHP’nin gençlik kolları, kadın kolları ve çok aktif çalışan komisyonları var… “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”nin tüm yapılardan bağımsız Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı çalıştığı biliniyor. Bu da, oluşumun ta ilk gününden beri parti içinde büyük sıkıntı yaratıyor ve homurtulara sebep oluyordu. Sıkıntılı sesler yükselmeye başladı…

Kameraları CHP içine çevirelim:

Parti içindeki tepkilerin görüntüdeki sebebi; “CHP Genel Merkezi ve teşkilatlardan ayrı, bağımsız bir şekilde bu yapı nasıl çalışabilir. Sıkıntılara sebep veriyor. İl teşkilatları çok rahatsız. Başlarına buyruk hareket etmeleri kabul edilebilir değil” şeklinde. Yorumları dinliyorum ancak, gösterilen sebebin dışında başka etkenler de olduğunu çok net görüyorum. En başta gelen örneklerinden birisi; Ekrem İmamoğlu lobisi çok sıkıntılı… Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinden doğrudan yapamadıkları eleştiriler için “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” gerekçe oldu gibi geliyor bana.

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“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” altılı masanın da gündeminde. (Yuvarlak masada liderlerin bunu konuştuğunu kastetmiyorum) Kamuoyu merakla bekliyordu, geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı veya ortak aday konusunda bir işaret çıkar mı diye. Ortak açıklamada bir ipucu göremedik. SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda görebilir miyiz?.. Altılı masanın iç dinamikleri çok hassas!.. Liderler, birbirini kolluyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, ‘Meral Akşener’in gözlerinin içine bakıyorlar; bir şeyler söylese de biz de rahat etsek, aklımızda olanları açıktan söylesek’ diye… DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyeceğini ilan etmişti. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığını ve bunu ikili görüşmelerde söylerken yuvarlak masanın etrafında dile getiremediklerini duyuyorum. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise renk vermiyor, topa basıyor.

Altılı masanın son toplantısında ne olur?.. Bugünden tahmin etmek çok zor. CHP kulislerinde ağırlıklı değerlendirme, “Kemal Kılıçdaroğlu bu işe kendini tamamen inandırdı. Artık geri dönüşü yok, olamaz.”

Sanırım, altılı masanın temel sıkıntısı ve masaya yansıyamamasının da temel sebebi bu… Herhalde, “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” tartışmasının CHP içinden altılı masanın diğer paydaşlarının kulislerine sıçraması da o yüzden. Bayram tatili ile birlikte “Kılıçdaroğlu Gönüllülerinin” aktif olarak sahaya ineceği haberleri bazı paydaşların canını çok sıkmış. Kılıçdaroğlu’na doğrudan bağlı bir yapının sahada çalışması, altılı masadan konuşulan ilkelere aykırı olduğu ve masadan karar çıkmadan bu şekilde hareket edilmesi masanın iradesine saygısızlık olarak değerlendiriliyor.

“Yuvarlak masa, bir oldubittiye mi getirilmek isteniyor“… Bu soruya cevap yazma konusunda gönüllü değilim!..

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Siyasetçilerin kendi içindeki çekişmelerine mola verelim. Vatandaşın gerçekten canını yakan sorunlarla devam edelim:

CHP’nin çalışkan milletvekillerinden Ömer Fethi Gürer’in şeker zamlarıyla ilgili soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şeker zamlarının üretim maliyetinin altında kaldığını söyleyerek cevap vermiş:

“Şeker sektöründe özelleştirme stratejisi ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen özelleştirmeler neticesinde mevcut yapı; Pancar Kooperatifleri (6 fabrika, %35,88 pazar payı), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) (15 fabrika, %35,48 Pazar payı) ve özel sektör (12 fabrika, %28,64 pazar payı) şeklinde oluşmuştur.

Yurt dışı ve yurt içi şeker fiyatlarının seyri incelendiğinde; uluslararası piyasada ABD Doları bazında fiyat artışları yaşanırken, yurt içi piyasada ABD Doları bazında fiyatların istikrarlı bir şekilde düşüş eğiliminde olduğu, şeker satış fiyatlarına yapılan zamların ise üretim maliyetlerindeki fiyat artışlarının altında kaldığı görülmektedir.

Bu itibarla, pancar çiftçisi ve çalışanlar mağdur edilmemiş, pancar üreticisi ve pancar üretimi ile Doğu’daki fabrikaların mevcudiyeti korunmuş, özelleştirilen fabrikaların kurulu bulundukları şehirlerdeki üretim faaliyetlerinin devamıyla şehirlerin sosyoekonomik hayatına ve istihdamına katkı sunmaya devam etmesi sağlanmış ve sektörde rekabetçi bir yapı oluşturularak özelleştirme ile ortaya konulan hedeflere ulaşılmıştır.”

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Bakan Nebati, bu sefer “dış güçlerin oyunu” dememiş!.. Verilen cevaplar, sizlere inandırıcı geliyor mu?.. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Nebati’nin sözlerini “yeni zamların habercisi “olarak değerlendiriyor. 420 liradan aldıkları şeker pancarından şeker, melas, küspe ve alkol üretip, küspeyi bile 1100 liradan üreticiye geri satan şeker fabrikalarının zarar etmesini gerektirecek bir nedenin de olmadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthalata da izin verildiği halde Bakan Nebati’nin halen şeker fiyatlarının maliyetleriyle ilgili verileri değerlendirmesi yurttaşı düşünmediğini, çiftçinin zararını görmezden geldiğini gösteriyor” diye konuşuyor.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.