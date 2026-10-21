Yatağa girdikten sonra sosyal medyada gezinmek, video izlemek veya mesajlara bakmak birçok kişi için günlük bir alışkanlık hâline geldi. Ancak ekran karşısında geçirilen süre, özellikle uyku saatine yakın olduğunda uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor.

Telefon ve tablet ekranlarından yayılan ışık, vücudun biyolojik saatini etkileyebilir. Bunun yanında sürekli değişen görüntüler ve bildirimler zihnin uyarılmış durumda kalmasına neden olabilir.

“BİR VİDEO DAHA” DERKEN SAATLER GEÇEBİLİR

Sosyal medya içeriklerinin arka arkaya gelmesi, kişinin planladığından daha uzun süre ekran başında kalmasına yol açabilir. Bu durum uyku saatinin gecikmesine ve ertesi gün yorgun hissedilmesine katkıda bulunabilir.

YATMADAN ÖNCE BU ALIŞKANLIĞI DENEYİN

Telefonu uyumadan önce bir süre kenara koymak, bildirimleri kapatmak ve sakin bir akşam rutini oluşturmak uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Herkes için geçerli tek bir süre bulunmasa da düzenli bir uyku programı oluşturmak önem taşıyor.