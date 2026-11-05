Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 6 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin ardından kaynaklar, benzin fiyatlarının yeniden 80 liranın altına düşeceği belirtti.

Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Anka Haber Ajansı'ndan Olcay Aydilek'in özel haberine göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi hâlinde benzin fiyatları yeniden 80 liranın altına düşecek.

BENZİNE 6 LİRA 8 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

ABD'deki seçim sonuçlarının etkisiyle küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında da düşüş yaşanıyor. Anka Haber Ajansı'na konuşan sektör kaynakları, benzinde yüksek tutarlı bir indirimin beklendiğini belirterek, "Bu gece yarısından geçerli 6 TL 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatları, yeniden 80 TL'nin altına düşecek" dedi.

MOTORİNE DE İNDİRİM GÜNDEMDE

Küresel piyasalarda motorin fiyatlarının da gerilediğine dikkat çeken sektör kaynakları, "Motorinin tonu halen bin 300 dolar düzeyinde işlem görüyor. Düşüşün devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.

Motorine de kısa süre içinde indirim gelebileceğini değerlendiren kaynaklar, "ABD seçim sonuçlarının etkisiyle küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Bu düşüş devam ederse motorine de kısa süre içinde yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

5 KASIM 2026 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

5 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları: