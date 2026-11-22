İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binanın giriş katında açık unutulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 12 yaşındaki minik futbolcu Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti. Olayda dumandan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken, yangına neden olan daire sakini tutuklandı.

DHA - İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan 3’ü çocuk 6 kişiden, 12 yaşındaki minik futbolcu Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın birinci katındaki dairede açık unutulan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı yoğun siyah dumanla kapladı.

Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri büyük panik yaşarken, en üst kattaki dairede bulunan Ömer Ege Özyurt (12), D.Ö. (6) ve E.Ö. (13) isimli çocukların da aralarında yer aldığı toplam 6 kişi dumandan etkilendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, binadan tahliye edilen 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ü taburcu edilirken, çocuklardan E.Ö. yoğun bakıma alındı.

Durumu kritik olan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen birinci kat sakini 50 yaşındaki Günay F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

FUTBOL TUTKUSU YÜREKLERİ BURKTU

Genç yaşta hayatını kaybeden Ömer Ege Özyurt’un futbol tutkusu ise yürekleri burktu. Futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde adım atan minik sporcunun bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü forması giydiği öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından İsmetpaşa Spor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden Ömer Ege’nin fotoğrafını paylaşarak ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.