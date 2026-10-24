Basın meslek örgütleri sansüre, baskılara ve kayyım uygulamalarına karşı 10 ilde eş zamanlı sokağa çıktı. İstanbul Kadıköy'de yüzlerce kişi yürürken İzmir'deki eyleme Özgür Özel de katıldı.

Basın meslek örgütlerinin çağrısıyla gazetecilere yönelik artan baskılara, sansür uygulamalarına ve medya kuruluşlarına yönelik müdahalelere karşı 10 ilde eş zamanlı kitlesel eylemler başlatıldı.

"Sansüre hayır, habere özgürlük" sloganıyla düzenlenen yürüyüşlerde gazeteciler, gözaltı ve tutuklama dalgalarına, medya organlarına kayyım atanmasına ve haber alma hakkına getirilen kısıtlamalara karşı seslerini yükseltti.

İstanbul'daki eylemlerin merkezi Kadıköy oldu. Saat 13.00 itibarıyla Altıyol'daki Boğa Heykeli çevresinde toplanan yüzlerce gazeteci ve onlara destek veren vatandaşlar, "Özgür basın susturulamaz" ve "Basın hürdür, susturulamaz" sloganları ve alkışlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Taşınan dövizler ve yapılan açıklamalarda halkın haber alma hakkı ile gazetecilerin güvenli çalışma koşullarının korunması gerektiği vurgulandı.

Ülke genelinde 10 ayrı kente gerçekleştirilen eş zamanlı gösterilerin İzmir ayağında ise siyasiler de alana indi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen yürüyüşe bizzat katılarak basın meslek örgütlerine ve gazetecilere destek verdi.

Eylemlerde basın özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu hatırlatılarak, medyaya yönelik baskıcı politikalardan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.