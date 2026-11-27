48 gündür tutuklu yargılanan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Balcı'nın tüm suçlamalardan beraatine, Sevinç'in ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haber ve paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı, 48 gün sonra ilk kez mahkemeye çıktı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki gazeteci savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı'nın üç ayrı suçlamadan da beraat etmesini ve hükümle birlikte tahliye edilmesini talep etti.

Şaban Sevinç hakkında ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan Sevinç, beraat talepleri için teşekkür etti. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlemediğini belirten Sevinç, bu suçlamadan da beraat etmesini ve tahliye edilmeyi talep etti.

MAHKEMEDEN İKİ GAZETECİYE TAHLİYE KARARI

Mahkeme, gazeteciler hakkındaki kararını açıkladı. Mustafa Balcı'nın tüm suçlamalardan beraatine karar verildi. Şaban Sevinç ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sevinç, diğer suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında tahliye kararı verdi.