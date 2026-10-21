Ankara'da ifade için çağrıldığı emniyette gözaltına alınan BirGün muhabiri İsmail Arı, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Arı, daha önce 75 gün cezaevinde kalmış ve 5 Haziran'da adli kontrol şartı uygulanmadan tahliye edilmişti.

BirGün muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Arı, dün saat 15.30’da ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne davet edildi. Belirtilen saatte emniyete giden gazeteciye, hakkında gözaltı kararı bulunduğu tebliğ edildi.

SAVCILIK İFADESİ TAMAMLANDI

Geceyi emniyette geçiren Arı, bu sabah saat 10.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Gazetecinin savcılık ifadesi saat 12.00’de başladı ve saat 13.00 itibarıyla tamamlandı. Arı’nın hakimlik sorgusu ise saat 16.00’da başladı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, İsmail Arı’yı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Suçlamaya konu olan Türk Ceza Kanunu hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

İSMAİL ARI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Hakimlikteki sorgusunun ardından BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında tutuklama kararı verildi.

DAHA ÖNCE 75 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberleriyle tanınan İsmail Arı, 21 Mart 2026’da, eşinin ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat’ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanan Arı, Sincan Cezaevi’nde 75 gün kalmıştı. Gazeteci, 5 Haziran 2026’da hakim karşısına çıkmıştı.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savcılık, Arı’nın tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Mahkeme ise gazetecinin herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmaksızın tahliyesine karar vermişti.