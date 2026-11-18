52 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Ergin hakkında görülen ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Ergin, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı.

Duruşmada savcı, Ergin’in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme başkanı, ara kararla gazeteci Ergin’in tahliyesine hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 6 OCAK'TA

İlk duruşmada verilen tahliye kararının ardından davanın bir sonraki duruşma tarihi de belli oldu. Ergin’in yargılandığı davanın devamı, 6 Ocak'ta görülecek.