Game of Thrones'ta Ser Alliser Thorne'u canlandıran Owen Teale, film festivali için geldiği İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı'nı gezdi. Dizinin tema müziğini kanun, ud ve ney gibi geleneksel çalgılarla dinleyen oyuncu, gözlerinin dolduğunu belirterek bu anıyı ömrünün sonuna kadar saklayacağını söyledi.

Game of Thrones dizisinde Ser Alliser Thorne karakterine hayat veren Galli oyuncu Owen Teale, İstanbul'daki Şerefiye Sarnıcı ziyaretinde müzik sürpriziyle karşılaştı. Yapının tarihine ilişkin bilgi aldığı sırada müzisyenler, Ramin Djawadi'nin bestelediği Game of Thrones tema müziğini çalmaya başladı.

Kanun, ud ve ney gibi geleneksel çalgılarla yapılan yorumu telefonuyla kaydeden Teale, performansın kendisini duygulandırdığını anlattı. Oyuncu, "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu" dedi.

Teale, "Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleriyle de bu karşılaşmanın kendisi için anlamını dile getirdi. Çalınan bazı enstrümanların adını bilmediğini belirten oyuncu, performansın büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Ziyarete ilişkin görüntüler X'te de paylaşıldı.

FESTİVALDEN EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Teale, 4. Uluslararası Dijital Film Festivali İstanbul (DFFI 2026) kapsamında Türkiye'ye geldi. Asa Bailey'nin yönettiği Something Pointless filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Film, festivalden toplam sekiz ödülle ayrıldı.

Ödülün ardından İstanbul'u gezmeye çıkan oyuncunun ilk durağı Şerefiye Sarnıcı oldu. Burada müzisyenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Teale, daha sonra Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret etti.

Türk izleyicisiyle buluşmasından da etkilendiğini anlatan oyuncu, Türklerin açık yürekli olduğunu ve iyi hikâyenin değerini bildiklerini dile getirdi.

AKLINDA OWAIN GLYNDŴR PROJESİ VAR

1961'de Galler'de doğan Teale, 1980'lerden bu yana İngiliz televizyonu ve tiyatrosunda çalışıyor. Game of Thrones'ta Gece Nöbetçileri'nin sert silah ustası Ser Alliser Thorne'u canlandıran oyuncu, 1991 yapımı Robin Hood'daki Will Scarlet rolü ve Spooks gibi yapımlarla da tanınıyor.

Teale, yakında yayımlanacak Line of Duty'de karmaşık bir karakteri canlandıracak. Galler'in son prensi olarak anılan Owain Glyndŵr'ün hayatını beyazperdeye taşımak da oyuncunun uzun süredir aklındaki projeler arasında yer alıyor.