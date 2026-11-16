Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u ağırlayacağı karşılaşma, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı. Mücadelenin tarih ve saatinde ise değişiklik yapılmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanırken karşılaşmanın oynanacağı statta değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle mücadele başka bir stadyuma alındı.

RAMS PARK'IN ZEMİNİ MAÇA YETİŞMEDİ

Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zeminini iyileştirmek amacıyla kapsamlı bakım çalışması başlattı. Son haftalarda saha zemininin futbol oynamaya elverişliliğiyle ilgili tartışmalar yaşanmıştı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmanın ardından yoğunlaştırılan çalışmalarda gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Saha bakım ekibi, zeminin kısa sürede istenen seviyeye ulaşması için çalışmalarını sürdürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen zeminin Samsunspor maçına kadar hazır hale gelemeyeceği değerlendirildi.

BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR'DAN ONAY ALINDI

Stat değişikliğinin ardından karşılaşmanın yeni adresi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu olarak belirlendi. Başakşehir yönetimi, Galatasaray'ın stadı kullanma talebini kabul etti. Samsunspor yönetiminin de maçın başka bir statta oynanmasına onay vermesiyle taraflar arasında mutabakat sağlandı.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ DEĞİŞMEDİ

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadele, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Stat değişikliğine karşın karşılaşmanın tarihinde ve başlama saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.