Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurdu. Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini açıkladı.

Galatasaraylı Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. Kararını bir veda mesajıyla duyuran futbolcu, kulüp kariyerine odaklanmak ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

Jakobs, kararının gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Bugün yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok kıymetli ve bazı anlar bir daha asla geri gelmiyor."

"BİR ADAM OLARAK VEDA EDİYORUM"

Veda mesajına, "Milli takıma genç bir çocuk olarak geldim, şimdi ise bir adam olarak veda ediyorum" sözleriyle başlayan Jakobs, Almanya'da büyümüş olmasına rağmen Senegal'de kısa sürede kendisini evinde hissettiğini anlattı.

Senegalli bir babanın oğlu olarak milli formayı giymenin kendisi için taşıdığı anlamı da paylaşan Jakobs, yalnızca kendi hayalini değil, babasının hayalini de gerçekleştirmiş olmanın özel olduğunu belirtti.

Hazırlık maçlarından elemelere, Afrika Uluslar Kupası'ndan Dünya Kupası'na kadar ülkesini temsil ettiği her karşılaşmada elinden geleni yaptığını ifade eden futbolcu, kazanılan kupalar ve başarılarla gurur duyduğunu söyledi. Jakobs, mağlubiyetlerde de forma için her şeyini verdiğini vurguladı.

Senegal ile bağının süreceğini belirten Jakobs, gelecekte saha dışında da ülkeye katkıda bulunmayı umduğunu dile getirdi. Mesajını, "Senegal, hayallerimi yaşama fırsatını bana sen verdin. Bunun için sana sonsuza dek minnettar kalacağım. Her şey için teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.