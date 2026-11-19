Galatasaray'da sergilediği performansla kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampının ardından İstanbul'a dönüşte aksaklık yaşıyor. Genç futbolcunun bulunduğu Krasnodar'da güvenlik gerekçesiyle uçuşların durdurulması, dönüş planlarını sekteye uğrattı.

KRASNODAR'DA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya'da yaşayan Türk gazeteci Dağhan Büyükkantarcıoğlu, karşılaşmanın oynandığı Krasnodar'dan son gelişmeleri aktardı. Gazetecinin paylaştığı bilgilere göre, kentte alınan güvenlik önlemleri kapsamında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

KARA YOLU VE TREN SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Uçuşların yarına kadar yeniden başlamaması halinde Rusya Milli Takımı oyuncularının başka şehirlere ulaşabilmek için kara yolu veya tren seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.

BATRAKOV'UN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ GECİKEBİLİR

Yaşanan gelişmelerin ardından Aleksey Batrakov'un İstanbul'a dönüşünün gecikebileceği ifade edildi. Krasnodar'daki uçuşların ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.