Galatasaray’da RAMS Park’ın zeminindeki sorunları gidermek için başlatılan yenileme çalışmaları milli arada da devam ediyor. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından gübreleme ve çim dikimi işlemleri gece saatlerinde de sürüyor. Stadyumdaki gece boyu devam eden çalışmalar havadan kaydedildi.

DHA- Galatasaray’da liglere verilen milli arada RAMS Park’ın zeminindeki sorunları gidermek için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Özellikle son karşılaşmada zeminde yaşanan sorunların ardından harekete geçen saha bakım ekibi, çimlerin yenilenmesi ve oyun alanının daha iyi bir duruma getirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının tamamlanmasının ardından RAMS Park’ta kapsamlı bir zemin bakım süreci başlatıldı. Bu kapsamda saha genelinde gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye alındı. Çalışmaların milli maç arasındaki zaman diliminde tamamlanması ve zeminin bir sonraki iç saha karşılaşmasına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

SAHA BAKIM EKİBİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

RAMS Park’taki yenileme çalışmaları yalnızca gündüz saatleriyle sınırlı kalmıyor. Saha bakım ekibi, çimlerin gelişimini hızlandırmak ve zemindeki sorunları gidermek amacıyla gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, belirlenen program doğrultusunda sahanın farklı bölümlerinde bakım, gübreleme ve çimlendirme işlemlerine devam ettiği belirtildi.

Özellikle yoğun maç takvimi nedeniyle yıpranan oyun alanının yeniden istenilen seviyeye getirilmesi için milli ara önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların aralıksız sürdürülmesiyle birlikte çimlerin gelişmesi ve saha yüzeyindeki bozulmaların giderilmesi amaçlanıyor.

ÇİM BÜYÜTME LAMBALARI KULLANILIYOR

Zemin yenileme sürecinde çimlerin gelişimini desteklemek amacıyla özel çim büyütme lambalarından da yararlanılıyor. Bu lambalar, çimlerin gelişimi için gerekli ışık desteğini sağlayarak bakım sürecine katkıda bulunuyor.

Gece saatlerinde stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen lambalar, RAMS Park’ta dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Saha genelinde devam eden çalışmalar ve ışıklandırma sistemiyle ortaya çıkan atmosfer havadan görüntülendi.

HEDEF SAMSUNSPOR MAÇINA YETİŞTİRMEK

Galatasaray’da saha bakım ekibinin öncelikli hedefi, RAMS Park’ın zeminini Samsunspor karşılaşmasına kadar hazır hale getirmek. Milli ara boyunca devam edecek çalışmaların ardından çimlerin son durumu yeniden değerlendirilecek. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmaya daha iyi koşullardaki bir zeminde çıkmayı amaçlıyor.