Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. İddiaya göre Roma, Everton ve Newcastle United, Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da, Gabriel Sara hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki önemli isimlerinden biri haline gelen 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öne sürüldü.

ROMA, SARA'YI TAKİBE ALDI

Sporx'te yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Brezilyalı futbolcunun performansını takip eden İtalyan ekibinin transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

EVERTON VE NEWCASTLE UNITED DA DEVREDE

Sara'ya ilgi gösteren takımların yalnızca Roma ile sınırlı olmadığı iddia edildi. İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın da yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haberde, iki İngiliz kulübünün Gabriel Sara için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı iddiasına yer verildi. Ancak transfer görüşmelerinin hangi aşamada olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

13 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki oyunuyla takımının hücum organizasyonlarına da katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

GALATASARAY İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa ekiplerinin ilgisine rağmen oyuncunun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.