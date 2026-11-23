Samsunspor maçını zemini korumak için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayan Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasıyla RAMS Park'a dönecek. UEFA ve Aston Villa, İngiliz ekibinin son antrenmanını kendi tesislerinde yapması talebini kabul etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Karşılaşma öncesinde stadyumun zeminiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve Aston Villa'nın antrenman programındaki değişiklik İngiliz basınında da gündeme geldi.

Yoğun yağış ve drenaj sorunları nedeniyle zarar gören zeminin yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda sahaya yaklaşık 1 ton Lolium tohumu ve 150 ton kum uygulandı, ayrıca hibrit çim çalışması gerçekleştirildi.

Galatasaray, zemin çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı karşılaşmayı RAMS Park yerine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa mücadelesiyle birlikte yeniden kendi sahasına dönecek.

ZEMİN SORUNU İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Aston Villa'ya yakınlığıyla bilinen Birmingham Mail, Galatasaray'ın stadındaki zemin sorununu ve UEFA'nın aldığı önlemleri haberleştirdi. Gazete, "Aston Villa, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın saha probleminden nasıl etkilendi?" başlığını kullandı.

Haberde, UEFA'nın Aston Villa'ya maçtan bir gün önce RAMS Park'ta antrenman yapamayacağını bildirdiği aktarıldı. Kararın, karşılaşma öncesinde zeminin korunması ve maç saatine mümkün olan en iyi durumda hazırlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Birmingham Mail'in haberinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“UEFA, Aston Villa’ya Pazartesi günü Galatasaray’ın RAMS Park’ında antrenman yapamayacaklarını bildirdi; zira İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yapılan kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle saha korunuyor. Unai Emery'nin takımı, bunun yerine Pazartesi sabahı Bodymoor Heath'te maç hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra erken saatlerde Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Villa, Pazartesi gecesi geç saatlere kadar İstanbul'daki oteline varamayacak; bu nedenle basın toplantısı, Birmingham Havalimanı'ndan uçağa binmeden önce antrenman tesislerinde gerçekleştirilecek. Bu aksaklık, son günler ve haftalarda Galatasaray'ın stadyumundaki oyun sahasında onarım çalışmaları yapılmasının ardından ortaya çıktı.”

ASTON VILLA'YA MAÇIN RAMS PARK'TA OYNANACAĞI BİLDİRİLDİ

Haberde, Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasını başka bir statta oynamak zorunda kaldığı hatırlatılırken Aston Villa'ya Şampiyonlar Ligi mücadelesinin RAMS Park'ta oynanacağı konusunda güvence verildiği ifade edildi.

Birmingham Mail, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Sahadaki çalışmalar nedeniyle Galatasaray, Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacağı maçı normalde maçlarını oynadığı RAMS Park yerine İstanbul Başakşehir'in stadyumunda oynamak zorunda kaldı. Ancak Villa'ya, Türk şampiyonuyla oynayacakları maçın RAMS Park'ta oynanacağı ve başka bir yere taşınmayacağı konusunda güvence verildi.”

ASTON VILLA'NIN BAŞKA STATTA ANTRENMAN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İngiliz basınındaki haberde, Aston Villa'ya İstanbul'da başka bir statta antrenman yapma seçeneği sunulduğu ancak İngiliz ekibinin bu öneriyi kabul etmediği belirtildi.

Haberde, kulübün kararına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Ancak orada antrenman yapılmasına izin verilmedi ve Villa'ya bunun yerine İstanbul'da farklı bir stadyumda antrenman yapma fırsatı sunuldu. Ertesi gün maç yapmayacakları bir sahada antrenman yapmanın pek bir faydası olmayacağı gerekçesiyle bu teklif reddedildi.”

Haberde ayrıca Aston Villa'nın daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı Avrupa kupası karşılaşmaları öncesinde statlarda antrenman yaptığı hatırlatıldı.

UNAI EMERY: HİÇBİR BAHANE YOK

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'ye, Galatasaray karşılaşması öncesinde zemindeki yenileme çalışmaları da soruldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü, UEFA'nın kendilerine RAMS Park'ta antrenman yapamayacaklarını bildirdiğini söyledi.

Emery, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"UEFA bize sahanın iyi olmadığı gerekçesiyle orada antrenman yapamayacağımızı söyledi," diye açıkladı. "Burada normalde yaptığımız gibi antrenman yapacağız. Hiçbir bahane yok, iki takım da aynı sahada oynayacak.”