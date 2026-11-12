Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, 2002 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna alınmamasının ardından depresyona girdiğini anlattı. İtalyan basınına konuşan Jardel, 2003 yazında kokain kullanmaya başladığını, aşırı doz nedeniyle ölümden döndüğünü ve bir arkadaşının hayatını kurtardığını söyledi.

Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandığı finalde iki gol atan Mario Jardel, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerinin ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Brezilyalı eski futbolcu, 2003 yazında kokain kullanmaya başladığını ve aşırı doz nedeniyle neredeyse hayatını kaybettiğini söyledi.

Jardel, yaşadığı tehlikeyi şu sözlerle aktardı: "Daha sonra aşırı doz aldım ve neredeyse ölüyordum. Yanımdaki bir arkadaşım hayatımı kurtardı. İşte o zaman dibe vurdum."

"KİMSE BANA BİR AÇIKLAMA YAPMADI"

Yaşadığı çöküşün öncesinde 2002 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının bulunduğunu belirten Jardel, Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamasına ilişkin sitemini dile getirdi:

"Bugün bile Scolari'nin beni neden 2002 Dünya Kupası'na götürmediğini bilmiyorum. Kimse bana bir açıklama yapmadı."

O dönemde dünyanın en iyi beş forvetinden biri olduğunu savunan Jardel, Porto'da dört yılda 175 maçta 168 gol attığını, Dünya Kupası öncesindeki sezonda ise Sporting Lizbon formasıyla 42 maçta 55 gole ulaşıp ikinci Altın Ayakkabı ödülünü kazandığını söyledi. Brezilya kadrosunda olağanüstü oyuncular bulunduğunu bildiğini belirten eski golcü, yine de çağrılmayı hak ettiğini ifade etti.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK HAYATIMIN HAYALİYDİ"

Kadronun dışında kalmasının ardından depresyona girdiğini anlatan Jardel, aynı dönemde aile hayatında da sorunlar yaşadığını söyledi:

"Depresyona girdim ve içmeye başladım. Dünya Kupası'nda oynamak hayatımın hayaliydi. İlk eşim beni terk etti, çocuklarımın velayetiyle ilgili sorunlar yaşadım. Her şeyin elimden kayıp gittiğini hissediyordum ama daha kötüsü gelecekti."

2003 yazında kokain kullanmaya başladığını belirten Jardel, bir keresinde bir hafta boyunca hiç uyumadığını anlattı. Aşırı doz aldığı olayın ardından aylarca psikiyatristlerle görüştüğünü söyleyen eski futbolcu, ikinci eşi Sandra'yla tanıştıktan sonra bu sorunlardan tamamen kurtulduğunu dile getirdi. Jardel, "Bana hayatın anlamını gösterdi. Bugün mutluyum" dedi.

MİLAN TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Röportajda transfer süreçlerine de değinen Jardel, Galatasaray ve Porto formalarıyla Milan'a karşı oynadığı beş maçta dört gol attığını belirtti. Kendisine Silvio Berlusconi'nin onu Milan'a getirmek istediğinin söylendiğini aktaran Jardel, transferin hiçbir zaman anlayamadığı bürokratik sorunlar nedeniyle gerçekleşmediğini ifade etti.

O dönem kendisine "Super Mario" dendiğini hatırlatan eski golcü, kariyerinin bir döneminde Barcelona'ya transfer olmaya da çok yaklaştığını söyledi.