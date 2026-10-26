Süper Lig'in 9. haftasında 19 puanlı Galatasaray, 16 puanlı Fenerbahçe'yi bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-lacivertliler kazanması halinde rakibiyle puanlarını eşitleyecek. Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Marco Asensio derbide forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbiye 19 puanla çıkan sarı-kırmızılıların üç puan gerisindeki Fenerbahçe, galibiyet halinde rakibini puan olarak yakalayacak.

Saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan yayımlanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

İKİ TAKIMIN AVRUPA MESAİSİ FARKLI SONUÇLANDI

Galatasaray, ligde geride kalan sekiz haftada altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son lig maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup etti. Galatasaray, ligdeki tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşadı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise sekiz maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 16 puan topladı. Ligde geçen hafta Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a evinde 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu kez deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE AKE VE ASENSIO YOK

Galatasaray'da derbi öncesi eksik bulunmuyor. Lille maçının ardından ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, Galatasaray karşısında oynayamayacak. Geçen hafta içinde ameliyat olan Marco Asensio da derbide görev alamayacak. İspanyol futbolcunun dönüşünün üç ay sürmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, İrfan Can, Lukaku.

İLK GOLÜ ATAN TARAF SADECE 10 KEZ KAYBETTİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 138 lig maçında ilk golü atan taraf yalnızca 10 kez mağlup oldu. Galatasaray, öne geçtiği karşılaşmaların 34'ünü kazanırken Fenerbahçe ilk golü bulduğu 48 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 26 maç gollü beraberlikle tamamlandı. Bu karşılaşmaların 12'sinde Fenerbahçe, 14'ünde ise Galatasaray ilk golü attı. İki takım arasındaki 20 lig karşılaşması da golsüz sona erdi.